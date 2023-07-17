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Аксенов анонсировал скорое восстановление движения машин по Крымскому мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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14:10 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/dvizhenie-1884650756.html
Аксенов анонсировал скорое восстановление движения машин по Крымскому мосту
Аксенов анонсировал скорое восстановление движения машин по Крымскому мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Аксенов анонсировал скорое восстановление движения машин по Крымскому мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят в кратчайшие сроки, теракт кардинально не повлияет на ситуацию на юге России, заявил в своем... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:10
2023-07-17T14:10
россия
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят в кратчайшие сроки, теракт кардинально не повлияет на ситуацию на юге России, заявил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов."Уверены, что движение будет восстановлено в кратчайшие сроки, и в данном случае кардинально на ситуацию в Крыму, Херсонской, в целом по югу Российской Федерации, данное ЧП не повлияет", - сказал Аксенов в видеообращении.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.
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россия, чп на крымском мосту
Россия, ЧП на Крымском мосту
Аксенов анонсировал скорое восстановление движения машин по Крымскому мосту

Аксенов: автомобильное движение на Крымском мосту восстановят в кратчайшие сроки

© RT на русском/TelegramПоследствия ЧП на Крымском мосту
Последствия ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/Telegram
Последствия ЧП на Крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят в кратчайшие сроки, теракт кардинально не повлияет на ситуацию на юге России, заявил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"Уверены, что движение будет восстановлено в кратчайшие сроки, и в данном случае кардинально на ситуацию в Крыму, Херсонской, в целом по югу Российской Федерации, данное ЧП не повлияет", - сказал Аксенов в видеообращении.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.
Место ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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РоссияЧП на Крымском мосту
 
 
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