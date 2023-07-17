Зампред правительства Подмосковья заявил, что не будет скучать по Лондону
Зампред правительства Подмосковья Духин заявил, что бывал в Лондоне и не будет скучать
Вячеслав Духин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, попавший под санкции Британии, заявил в соцсети, что был в Лондоне много раз и скучать по нему не будет.
Ранее Великобритания внесла Духина в санкционный список.
Он обратился к министерству иностранных дел и международного развития Великобритании, заявив, что у него нет замороженных активов в стране. "Дорогой Foreign office. Замороженные активы – их там у вас нет", - написал чиновник. Духин отметил, что был в Лондоне "много раз по работе". "Скучать не буду…", - добавил он.
"Про депортацию украинских детей уже рассказывал – все дети, которые выехали из детских домов ДНР и ЛНР в семьи в Московскую область – не имели родителей. Теперь они живут в опекунских семьях, где их любят и о них заботятся. Сделано это с оформлением всех документов и с согласия детских домов, которые отвечают за детей, когда у них нет родителей. Думаю, даже украинская пропаганда не станет утверждать, что их нужно было оставить в опасности, под ударами украинской же артиллерии", - пояснил зампред правительства Подмосковья.
Духин отвечает за ведение вопросов формирования и реализации единой информационной политики, обеспечения доступа к информации о деятельности губернатора Московской области и правительства региона, в сферах массовой информации, издательской, полиграфической деятельности, непосредственно координирует и контролирует министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Также он обеспечивает взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, иностранными и международными органами по вопросам, входящим в его компетенцию.