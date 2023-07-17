https://ria.ru/20230717/dukhin-1884624803.html

Британия ввела санкции против зампреда правительства Подмосковья Духина

Британия ввела санкции против зампреда правительства Подмосковья Духина - РИА Новости, 17.07.2023

Британия ввела санкции против зампреда правительства Подмосковья Духина

Великобритания внесла в санкционный список заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, следует из документа, опубликованного в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:14

2023-07-17T13:14

2023-07-17T13:44

московская область (подмосковье)

экономика

великобритания

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте кабмина Великобритании."Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Духин, Вячеслав Вячеславович", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230706/khasis-1882588896.html

московская область (подмосковье)

великобритания

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московская область (подмосковье), экономика, великобритания, россия, санкции в отношении россии