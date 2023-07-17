https://ria.ru/20230717/dukhin-1884624803.html
Британия ввела санкции против зампреда правительства Подмосковья Духина
Британия ввела санкции против зампреда правительства Подмосковья Духина - РИА Новости, 17.07.2023
Британия ввела санкции против зампреда правительства Подмосковья Духина
Великобритания внесла в санкционный список заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, следует из документа, опубликованного в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:14
2023-07-17T13:14
2023-07-17T13:44
московская область (подмосковье)
экономика
великобритания
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте кабмина Великобритании."Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Духин, Вячеслав Вячеславович", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230706/khasis-1882588896.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика, великобритания, россия, санкции в отношении россии
Московская область (Подмосковье), Экономика, Великобритания, Россия, Санкции в отношении России
Британия ввела санкции против зампреда правительства Подмосковья Духина
Британия внесла зампреда правительства Московской области Духина в санкционный список