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Британия ввела санкции против зампреда правительства Подмосковья Духина - РИА Новости, 17.07.2023
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13:14 17.07.2023 (обновлено: 13:44 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/dukhin-1884624803.html
Британия ввела санкции против зампреда правительства Подмосковья Духина
Британия ввела санкции против зампреда правительства Подмосковья Духина - РИА Новости, 17.07.2023
Британия ввела санкции против зампреда правительства Подмосковья Духина
Великобритания внесла в санкционный список заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, следует из документа, опубликованного в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:14
2023-07-17T13:44
московская область (подмосковье)
экономика
великобритания
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте кабмина Великобритании."Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Духин, Вячеслав Вячеславович", - говорится в документе.
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московская область (подмосковье), экономика, великобритания, россия, санкции в отношении россии
Московская область (Подмосковье), Экономика, Великобритания, Россия, Санкции в отношении России
Британия ввела санкции против зампреда правительства Подмосковья Духина

Британия внесла зампреда правительства Московской области Духина в санкционный список

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВячеслав Духин
Вячеслав Духин - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вячеслав Духин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте кабмина Великобритании.
"Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Духин, Вячеслав Вячеславович", - говорится в документе.
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Московская область (Подмосковье)ЭкономикаВеликобританияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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