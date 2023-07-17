https://ria.ru/20230717/draka-1884752365.html
В массовой драке на востоке Москвы пострадали два человека
В массовой драке на востоке Москвы пострадали два человека - РИА Новости, 17.07.2023
В массовой драке на востоке Москвы пострадали два человека
Десять человек, в том числе девять иностранцев, оказались в полиции после драки на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T21:41
2023-07-17T21:41
2023-07-17T21:41
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Десять человек, в том числе девять иностранцев, оказались в полиции после драки на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции. По информации ведомства, накануне ночью в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Сиреневом бульваре. Предварительно, там произошла потасовка на бытовой почве. "Для проверки на причастность к произошедшему в территориальный отдел полиции было доставлено десять человек, из которых девять граждан стран ближнего зарубежья", - сказал собеседник агентства. В результате драки пострадали два человека, их доставили в медучреждения. Представитель полиции отметил, что на пятерых драчунов составили материалы по статье о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ). Двое других получили протоколы по "миграционной" статье - 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). Кроме того, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ).
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В массовой драке на востоке Москвы пострадали два человека
В массовой драке на востоке Москвы пострадали два человека, возбудили уголовное дело
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Десять человек, в том числе девять иностранцев, оказались в полиции после драки на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, рассказали РИА Новости в пресс-службе
столичного главка полиции.
По информации ведомства, накануне ночью в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на Сиреневом бульваре. Предварительно, там произошла потасовка на бытовой почве.
"Для проверки на причастность к произошедшему в территориальный отдел полиции было доставлено десять человек, из которых девять граждан стран ближнего зарубежья", - сказал собеседник агентства.
В результате драки пострадали два человека, их доставили в медучреждения.
Представитель полиции отметил, что на пятерых драчунов составили материалы по статье о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ
). Двое других получили протоколы по "миграционной" статье - 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).
Кроме того, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ).
В Москве задержали более 20 мигрантов после массовой драки