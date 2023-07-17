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Украинские войска выпустили неуправляемую ракету по Донецку - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 17.07.2023 (обновлено: 12:22 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/donetsk-1884580621.html
Украинские войска выпустили неуправляемую ракету по Донецку
Украинские войска выпустили неуправляемую ракету по Донецку - РИА Новости, 17.07.2023
Украинские войска выпустили неуправляемую ракету по Донецку
Украинские войска в 9.30 выпустили неуправляемую авиационную ракету по Петровскому району Донецка, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:55
2023-07-17T12:22
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.30 выпустили неуправляемую авиационную ракету по Петровскому району Донецка, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК); мэр города заявил о двух пострадавших."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.30 - город Донецк (Петровский район): выпущена ракета НАР (с применением авиации)", - говорится в сообщении представительства.Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин добавил, что при обстреле города в районе магазина получили ранения женщина 1958 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Пострадавшие были доставлены в травмпункт больницы.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230716/pozhar-1884493887.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили неуправляемую ракету по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ с применением авиации выпустили неуправляемую ракету по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.30 выпустили неуправляемую авиационную ракету по Петровскому району Донецка, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК); мэр города заявил о двух пострадавших.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.30 - город Донецк (Петровский район): выпущена ракета НАР (с применением авиации)", - говорится в сообщении представительства.
Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин добавил, что при обстреле города в районе магазина получили ранения женщина 1958 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Пострадавшие были доставлены в травмпункт больницы.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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