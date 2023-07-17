https://ria.ru/20230717/diversii-1884554614.html

В Мордовии предотвратили диверсии против главы поселка и журналистов

В Мордовии предотвратили диверсии против главы поселка и журналистов - РИА Новости, 17.07.2023

В Мордовии предотвратили диверсии против главы поселка и журналистов

Сотрудники управления ФСБ России по Мордовии предотвратили диверсии против главы поселка Зубова Поляна и местных журналистов, поддерживающих военную операцию на РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:43

2023-07-17T10:43

2023-07-17T16:17

происшествия

россия

генеральная прокуратура рф

республика мордовия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Мордовии предотвратили диверсии против главы поселка Зубова Поляна и местных журналистов, поддерживающих военную операцию на Украине, сообщила пресс-служба ведомства. "В роли исполнителя выступил оперативный сотрудник, который, действуя под специальной легендой, получил задание поджечь или привести в негодность автомобили главы администрации поселка Зубова Поляна, одного из депутатов Государственного собрания Мордовии, а также журналистов региональных СМИ", — рассказали в службе.Как утверждается, план диверсантов разоблачен. Ни журналисты, ни представители власти, ни их имущество не пострадали. "Распространяемая украинскими националистами в интернет-источниках информация о поджоге автомобиля главы поселка Зубова Поляна не соответствует действительности и является фейком", — добавили в пресс-службе.По данным ФСБ, диверсии планировали сторонники украинского общественного движения "Свободный Идель-Урал". Министерство юстиции России в феврале 2022 года включило украинскую организацию "Свободный Идель-Урал" в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной. Ранее Генпрокуратура сообщала, что деятельность этой организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности государства.

https://ria.ru/20230706/patrushev-1882604031.html

https://ria.ru/20230715/pokusheniya-1884362172.html

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происшествия, россия, генеральная прокуратура рф, республика мордовия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)