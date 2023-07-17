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На Урале девочка выпила растворитель в детском саду - РИА Новости, 17.07.2023
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12:22 17.07.2023 (обновлено: 15:32 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/devochka-1884592477.html
На Урале девочка выпила растворитель в детском саду
На Урале девочка выпила растворитель в детском саду - РИА Новости, 17.07.2023
На Урале девочка выпила растворитель в детском саду
В городе Серове Свердловской области трехлетняя девочка попала в больницу после того, как выпила едкую жидкость в детском саду, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:22
2023-07-17T15:32
происшествия
россия
свердловская область
серов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В городе Серове Свердловской области трехлетняя девочка попала в больницу после того, как выпила едкую жидкость в детском саду, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.&quot;В Серовский межрайонный следственный отдел &lt;…&gt; поступила информация о том, что 12 июля 2023 года в одном из детских садов в городе Серове произошел инцидент, связанный с тем, что малолетняя воспитанница учреждения употребила внутрь вещество, по предварительным данным, являющееся растворителем&quot;, — говорится в релизе.Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. Следователи начали проверку и сейчас выясняют, как растворитель оказался в свободном для воспитанников доступе. Степень тяжести вреда, причиненного девочке, установит экспертиза.В прокуратуре Свердловской области уточнили, что девочку госпитализировали с диагнозом "отравление растворителем, термический ожог ротовой полости". Предположительно, она нашла бутылку с растворителем в шкафчике для одежды в раздевалке и отпила из нее. В прокуратуре добавили, что растворитель положила в шкафчик воспитательница еще в мае, когда красила игровое оборудование на участке, где гуляет группа.Надзорное ведомство также проводит проверку, по результатам которой даст правовую оценку действиям сотрудников детского сада на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230711/detsad-1883429024.html
россия
свердловская область
серов
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происшествия, россия, свердловская область, серов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Серов, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале девочка выпила растворитель в детском саду

СК: трехлетняя девочка выпила растворитель в детском саду в Серове в Свердловской области

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В городе Серове Свердловской области трехлетняя девочка попала в больницу после того, как выпила едкую жидкость в детском саду, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
«

"В Серовский межрайонный следственный отдел <…> поступила информация о том, что 12 июля 2023 года в одном из детских садов в городе Серове произошел инцидент, связанный с тем, что малолетняя воспитанница учреждения употребила внутрь вещество, по предварительным данным, являющееся растворителем", — говорится в релизе.

Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. Следователи начали проверку и сейчас выясняют, как растворитель оказался в свободном для воспитанников доступе. Степень тяжести вреда, причиненного девочке, установит экспертиза.
В прокуратуре Свердловской области уточнили, что девочку госпитализировали с диагнозом "отравление растворителем, термический ожог ротовой полости". Предположительно, она нашла бутылку с растворителем в шкафчике для одежды в раздевалке и отпила из нее.
В прокуратуре добавили, что растворитель положила в шкафчик воспитательница еще в мае, когда красила игровое оборудование на участке, где гуляет группа.
Надзорное ведомство также проводит проверку, по результатам которой даст правовую оценку действиям сотрудников детского сада на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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ПроисшествияРоссияСвердловская областьСеровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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