МИД Венгрии задал США неудобный вопрос о демократии
В МИД Венгрии спросили у посла, способны ли США провести демократические выборы президента
© iStock.com / Moussa81Нижний Манхэттен в Нью-Йорке, США
© iStock.com / Moussa81
Нижний Манхэттен в Нью-Йорке, США. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер спросил у посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, способны ли США провести в 2024 году честные демократические президентские выборы, поскольку последние вызвали по всему миру смех и слезы.
Ранее посольства 38 стран в Венгрии подписали заявление в поддержку ЛГБТ-сообщества, где осудили венгерский закон, запрещающий показывать несовершеннолетним материалы о гомосексуальности и смене пола. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман в ходе прайда ЛГБТ в Будапеште заявил СМИ, что "по всему миру обеспокоены ситуацией в Венгрии", среди стран ЕС декларацию не подписала только Польша, а среди соседей Венгрии - Сербия.
"У меня вопрос к американскому послу: как вам кажется, готова ли развитая американская демократия в будущем году справедливо организовать выборы на демократической основе? Потому что над тем, что сделали в прошлый раз под названием выборов, плакал или смеялся весь мир", - написал Менцер в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Госсекретарь призвал послов западных стран в Будапеште не относиться к Венгрии как к колонии, заниматься проблемами с демократией в своих странах и отметил, что венгерские послы за рубежом никогда не вмешиваются во внутренние дела стран пребывания.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в день прайда разместил в соцсетях фотографию аистиного гнезда с подписью "Мама, папа, дети. Семья", что, по мнению венгерских СМИ, также являлось ответом на заявление Прессмана.
Закон, запрещающий показывать несовершеннолетним материалы о гомосексуальности и смене пола, приняли в Венгрии в середине июня 2021 года. Он вызвал резкую критику со стороны Евросоюза. Европейская комиссия пригрозила подать на Венгрию в суд из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества. Инициаторы закона отвергали обвинения в притеснении ЛГБТ-сообщества, подчеркивая, что закон касается сексуального образования несовершеннолетних.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.