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МИД Венгрии задал США неудобный вопрос о демократии - РИА Новости, 17.07.2023
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18:55 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/demokratiya-1884727321.html
МИД Венгрии задал США неудобный вопрос о демократии
МИД Венгрии задал США неудобный вопрос о демократии - РИА Новости, 17.07.2023
МИД Венгрии задал США неудобный вопрос о демократии
Госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер спросил у посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, способны ли США провести в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:55
2023-07-17T18:55
венгрия
будапешт
сша
петер сийярто
евросоюз
в мире
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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер спросил у посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, способны ли США провести в 2024 году честные демократические президентские выборы, поскольку последние вызвали по всему миру смех и слезы. Ранее посольства 38 стран в Венгрии подписали заявление в поддержку ЛГБТ-сообщества, где осудили венгерский закон, запрещающий показывать несовершеннолетним материалы о гомосексуальности и смене пола. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман в ходе прайда ЛГБТ в Будапеште заявил СМИ, что "по всему миру обеспокоены ситуацией в Венгрии", среди стран ЕС декларацию не подписала только Польша, а среди соседей Венгрии - Сербия. "У меня вопрос к американскому послу: как вам кажется, готова ли развитая американская демократия в будущем году справедливо организовать выборы на демократической основе? Потому что над тем, что сделали в прошлый раз под названием выборов, плакал или смеялся весь мир", - написал Менцер в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Госсекретарь призвал послов западных стран в Будапеште не относиться к Венгрии как к колонии, заниматься проблемами с демократией в своих странах и отметил, что венгерские послы за рубежом никогда не вмешиваются во внутренние дела стран пребывания. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в день прайда разместил в соцсетях фотографию аистиного гнезда с подписью "Мама, папа, дети. Семья", что, по мнению венгерских СМИ, также являлось ответом на заявление Прессмана. Закон, запрещающий показывать несовершеннолетним материалы о гомосексуальности и смене пола, приняли в Венгрии в середине июня 2021 года. Он вызвал резкую критику со стороны Евросоюза. Европейская комиссия пригрозила подать на Венгрию в суд из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества. Инициаторы закона отвергали обвинения в притеснении ЛГБТ-сообщества, подчеркивая, что закон касается сексуального образования несовершеннолетних.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230521/klinton-1873187685.html
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венгрия, будапешт, сша, петер сийярто, евросоюз, в мире
Венгрия, Будапешт, США, Петер Сийярто, Евросоюз, В мире
МИД Венгрии задал США неудобный вопрос о демократии

В МИД Венгрии спросили у посла, способны ли США провести демократические выборы президента

© iStock.com / Moussa81Нижний Манхэттен в Нью-Йорке, США
Нижний Манхэттен в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© iStock.com / Moussa81
Нижний Манхэттен в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер спросил у посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, способны ли США провести в 2024 году честные демократические президентские выборы, поскольку последние вызвали по всему миру смех и слезы.
Ранее посольства 38 стран в Венгрии подписали заявление в поддержку ЛГБТ-сообщества, где осудили венгерский закон, запрещающий показывать несовершеннолетним материалы о гомосексуальности и смене пола. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман в ходе прайда ЛГБТ в Будапеште заявил СМИ, что "по всему миру обеспокоены ситуацией в Венгрии", среди стран ЕС декларацию не подписала только Польша, а среди соседей Венгрии - Сербия.
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"У меня вопрос к американскому послу: как вам кажется, готова ли развитая американская демократия в будущем году справедливо организовать выборы на демократической основе? Потому что над тем, что сделали в прошлый раз под названием выборов, плакал или смеялся весь мир", - написал Менцер в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Госсекретарь призвал послов западных стран в Будапеште не относиться к Венгрии как к колонии, заниматься проблемами с демократией в своих странах и отметил, что венгерские послы за рубежом никогда не вмешиваются во внутренние дела стран пребывания.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в день прайда разместил в соцсетях фотографию аистиного гнезда с подписью "Мама, папа, дети. Семья", что, по мнению венгерских СМИ, также являлось ответом на заявление Прессмана.
Закон, запрещающий показывать несовершеннолетним материалы о гомосексуальности и смене пола, приняли в Венгрии в середине июня 2021 года. Он вызвал резкую критику со стороны Евросоюза. Европейская комиссия пригрозила подать на Венгрию в суд из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества. Инициаторы закона отвергали обвинения в притеснении ЛГБТ-сообщества, подчеркивая, что закон касается сексуального образования несовершеннолетних.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ВенгрияБудапештСШАПетер СийяртоЕвросоюзВ мире
 
 
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