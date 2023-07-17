https://ria.ru/20230717/boschevik-1884714953.html
Второй этап обработки Подмосковных земель от борщевика завершился на 53%
Второй этап обработки Подмосковных земель от борщевика завершился на 53% - РИА Новости, 17.07.2023
Второй этап обработки Подмосковных земель от борщевика завершился на 53%
Второй этап обработки земель от борщевика Сосновского завершился на 53%, в Подмосковье уже обработаны 11 тысяч гектаров, сообщил курирующий Минсельхозпрод... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:53
2023-07-17T17:53
2023-07-17T17:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Второй этап обработки земель от борщевика Сосновского завершился на 53%, в Подмосковье уже обработаны 11 тысяч гектаров, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Уже обработано 11 тысяч гектаров земли муниципальной и неразграниченной госсобственности от борщевика - это 53% от плана второго этапа. Работы будут идти до конца июля", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, лидерами по борьбе с борщевиком на сегодня являются Можайский, Талдомский городские округа и Клин. Комлесхоз напомнил, что окашивание проводится с учетом новых площадей, которые добавляют в реестр по обращениям жителей.
https://ria.ru/20230715/borschevik-1884357325.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Второй этап обработки земель от борщевика Сосновского завершился на 53%, в Подмосковье уже обработаны 11 тысяч гектаров, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Уже обработано 11 тысяч гектаров земли муниципальной и неразграниченной госсобственности от борщевика - это 53% от плана второго этапа. Работы будут идти до конца июля", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По данным ведомства, лидерами по борьбе с борщевиком на сегодня являются Можайский, Талдомский городские округа и Клин
.
Комлесхоз напомнил, что окашивание проводится с учетом новых площадей, которые добавляют в реестр по обращениям жителей.
Эксперт дал советы, как справиться с борщевиком