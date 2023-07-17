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Российские войска оттесняют противника на Угледарском направлении - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:55 17.07.2023 (обновлено: 14:36 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/boi-1884645723.html
Российские войска оттесняют противника на Угледарском направлении
Российские войска оттесняют противника на Угледарском направлении - РИА Новости, 17.07.2023
Российские войска оттесняют противника на Угледарском направлении
В ходе ожесточенных боев на Угледарском направлении российские войска оттесняют украинские подразделения, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:55
2023-07-17T14:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В ходе ожесточенных боев на Угледарском направлении российские войска оттесняют украинские подразделения, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. &quot;На фронте у противника ситуация достаточно тяжелая &lt;...&gt; На каких-то участках фронта, например на угледарском, идут ожесточенные бои, противник пытается занять позиции. Наши ребята &lt;...&gt; планомерно оттесняют противника и в рамках своих контратак улучшают позиции&quot;, — сказал он.По словам Пушилина, в лучшую для России сторону изменяется ситуация и на Марьинском направлении. А под Артемовском положение остается сложным, но контролируемым. "Артемовск обстреливается хаотично, на флангах противник пытался создать для себя удобные ситуации &lt;...&gt; По Авдеевке: были временно утраченные позиции, но на данный момент они уже возвращены", — добавил врио главы ДНР.С 4 июня началось украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Но, как отмечал президент Владимир Путин, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230713/naemnik-1884064020.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска оттесняют противника на Угледарском направлении

Пушилин: российские войска на Угледарском направлении планомерно оттесняют противника

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В ходе ожесточенных боев на Угледарском направлении российские войска оттесняют украинские подразделения, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
«

"На фронте у противника ситуация достаточно тяжелая <...> На каких-то участках фронта, например на угледарском, идут ожесточенные бои, противник пытается занять позиции. Наши ребята <...> планомерно оттесняют противника и в рамках своих контратак улучшают позиции", — сказал он.

По словам Пушилина, в лучшую для России сторону изменяется ситуация и на Марьинском направлении. А под Артемовском положение остается сложным, но контролируемым.
"Артемовск обстреливается хаотично, на флангах противник пытался создать для себя удобные ситуации <...> По Авдеевке: были временно утраченные позиции, но на данный момент они уже возвращены", — добавил врио главы ДНР.
С 4 июня началось украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Но, как отмечал президент Владимир Путин, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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