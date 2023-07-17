https://ria.ru/20230717/boi-1884645723.html

Российские войска оттесняют противника на Угледарском направлении

Российские войска оттесняют противника на Угледарском направлении - РИА Новости, 17.07.2023

Российские войска оттесняют противника на Угледарском направлении

В ходе ожесточенных боев на Угледарском направлении российские войска оттесняют украинские подразделения, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:55

2023-07-17T13:55

2023-07-17T14:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В ходе ожесточенных боев на Угледарском направлении российские войска оттесняют украинские подразделения, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала. "На фронте у противника ситуация достаточно тяжелая <...> На каких-то участках фронта, например на угледарском, идут ожесточенные бои, противник пытается занять позиции. Наши ребята <...> планомерно оттесняют противника и в рамках своих контратак улучшают позиции", — сказал он.По словам Пушилина, в лучшую для России сторону изменяется ситуация и на Марьинском направлении. А под Артемовском положение остается сложным, но контролируемым. "Артемовск обстреливается хаотично, на флангах противник пытался создать для себя удобные ситуации <...> По Авдеевке: были временно утраченные позиции, но на данный момент они уже возвращены", — добавил врио главы ДНР.С 4 июня началось украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Но, как отмечал президент Владимир Путин, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230713/naemnik-1884064020.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы рф