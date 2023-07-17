https://ria.ru/20230717/blagoustroystvo-1884650223.html
Луценко: благоустройство Парка Ветеранов в Вологде завершено на 40%
Луценко: благоустройство Парка Ветеранов в Вологде завершено на 40% - РИА Новости, 17.07.2023
Луценко: благоустройство Парка Ветеранов в Вологде завершено на 40%
За ходом работ следит комиссия, в которую входят депутаты Законодательного Собрания Вологодской области; каждые две недели вместе с жителями специалисты... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:08
2023-07-17T14:08
2023-07-17T14:08
вологодская область
вологодская область
вологда
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 17 июл — РИА Новости. За ходом работ следит комиссия, в которую входят депутаты Законодательного Собрания Вологодской области; каждые две недели вместе с жителями специалисты оценивают ремонт и корректируют планы по предложениям и замечаниям вологжан, отметил председатель Заксобрания региона Андрей Луценко. По его словам, парк Ветеранов был открыт в 1965 году, с тех пор ремонтов здесь не проводили. Для старшего поколения вологжан парк имеет особое значение – когда его только благоустраивали, жители помогали в высадке деревьев. По контракту в парке ветеранов планируется обустройство пешеходных дорожек, монтаж освещения, установка малых архитектурных форм и скамеек, обновление двух входных групп – с улиц Некрасова и Карла Маркса, реконструкция туалета для посетителей парка, установка видеонаблюдения и частичное озеленение. "Сейчас благоустройство парка выполнено более чем на 40%. Подрядчик уложил брусчатку на территории 1,9 тысячи квадратных метров, также в здании санузла уложена плитка, подготавливаются места для установки столбов. Преобразится и сцена. Рабочие закончили демонтаж старой конструкции. Помимо этого, обновят центральную аллею, поставят отреставрированные скамейки", - добавил Луценко. Закончить работы в Парке Ветеранов планируется к концу октября 2023 года.
https://ria.ru/20230711/vologodchina-1883473556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, вологда, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Вологда, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области
ВОЛОГДА, 17 июл — РИА Новости. За ходом работ следит комиссия, в которую входят депутаты Законодательного Собрания Вологодской области; каждые две недели вместе с жителями специалисты оценивают ремонт и корректируют планы по предложениям и замечаниям вологжан, отметил председатель Заксобрания региона Андрей Луценко.
По его словам, парк Ветеранов был открыт в 1965 году, с тех пор ремонтов здесь не проводили. Для старшего поколения вологжан парк имеет особое значение – когда его только благоустраивали, жители помогали в высадке деревьев. По контракту в парке ветеранов планируется обустройство пешеходных дорожек, монтаж освещения, установка малых архитектурных форм и скамеек, обновление двух входных групп – с улиц Некрасова и Карла Маркса, реконструкция туалета для посетителей парка, установка видеонаблюдения и частичное озеленение.
"Сейчас благоустройство парка выполнено более чем на 40%. Подрядчик уложил брусчатку на территории 1,9 тысячи квадратных метров, также в здании санузла уложена плитка, подготавливаются места для установки столбов. Преобразится и сцена. Рабочие закончили демонтаж старой конструкции. Помимо этого, обновят центральную аллею, поставят отреставрированные скамейки", - добавил Луценко
.
Закончить работы в Парке Ветеранов планируется к концу октября 2023 года.
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