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Путин призвал к конкретным предложениям по безопасности на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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19:45 17.07.2023 (обновлено: 20:41 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/bezopasnost-1884735114.html
Путин призвал к конкретным предложениям по безопасности на Крымском мосту
Путин призвал к конкретным предложениям по безопасности на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Путин призвал к конкретным предложениям по безопасности на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин заявил, что ждёт конкретных предложений по повышению безопасности на Крымском мосту, так как это уже второй теракт на... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T19:45
2023-07-17T20:41
чп на крымском мосту
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
киев
украина
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ждёт конкретных предложений по повышению безопасности на Крымском мосту, так как это уже второй теракт на стратегически важном транспортном объекте."С учётом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта. Мы сегодня утром по этому поводу подробно с коллегами говорили", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в районе Крымского моста.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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Путин о повышении безопасности на Крымском мосту
Путин о повышении безопасности на Крымском мосту
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чп на крымском мосту, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), россия, киев, украина
ЧП на Крымском мосту, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Киев, Украина
Путин призвал к конкретным предложениям по безопасности на Крымском мосту

Путин заявил, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности на Крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ждёт конкретных предложений по повышению безопасности на Крымском мосту, так как это уже второй теракт на стратегически важном транспортном объекте.
"С учётом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта. Мы сегодня утром по этому поводу подробно с коллегами говорили", - сказал Путин в ходе совещания по ситуации в районе Крымского моста.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по ситуации в районе Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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ЧП на Крымском мостуВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКиевУкраина
 
 
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