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Хуснуллин рассказал об организации проезда по территории новых регионов - РИА Новости, 17.07.2023
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12:49 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/bezopasnost-1884607681.html
Хуснуллин рассказал об организации проезда по территории новых регионов
Хуснуллин рассказал об организации проезда по территории новых регионов - РИА Новости, 17.07.2023
Хуснуллин рассказал об организации проезда по территории новых регионов
После теракта на Крымском мосту приняты ряд решений по организации проезда по территории новых регионов, в том числе ускорен проход на КПП в Ростовской области, РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:49
2023-07-17T12:49
ростовская область
марат хуснуллин
чп на крымском мосту
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ТАМАНЬ, 17 июл - РИА Новости. После теракта на Крымском мосту приняты ряд решений по организации проезда по территории новых регионов, в том числе ускорен проход на КПП в Ростовской области, будут приняты дополнительные меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он сообщил, что провел правкомиссию по ликвидации ЧС на Крымском мосту. "Приняты ряд решений по организации проезда по новым территориям: ускорен проход через границу, ускоренная проверка документов при въезде в Ростовскую область, возможность движения круглосуточно, для чего дополнительно будут приняты меры безопасности", - сказал Хуснуллин в видеообращении, которое предоставила журналистам его пресс-служба. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.
https://ria.ru/20230717/krym-1884593676.html
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ростовская область, марат хуснуллин, чп на крымском мосту
Ростовская область, Марат Хуснуллин, ЧП на Крымском мосту
Хуснуллин рассказал об организации проезда по территории новых регионов

Хуснуллин заявил об усилении мер безопасности для проезда по территории новых регионов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкКПП "Ульяновское-Шрамко"
КПП Ульяновское-Шрамко - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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КПП "Ульяновское-Шрамко". Архивное фото
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ТАМАНЬ, 17 июл - РИА Новости. После теракта на Крымском мосту приняты ряд решений по организации проезда по территории новых регионов, в том числе ускорен проход на КПП в Ростовской области, будут приняты дополнительные меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он сообщил, что провел правкомиссию по ликвидации ЧС на Крымском мосту.
«
"Приняты ряд решений по организации проезда по новым территориям: ускорен проход через границу, ускоренная проверка документов при въезде в Ростовскую область, возможность движения круглосуточно, для чего дополнительно будут приняты меры безопасности", - сказал Хуснуллин в видеообращении, которое предоставила журналистам его пресс-служба.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.
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Ростовская областьМарат ХуснуллинЧП на Крымском мосту
 
 
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