https://ria.ru/20230717/bezopasnost-1884607681.html

Хуснуллин рассказал об организации проезда по территории новых регионов

Хуснуллин рассказал об организации проезда по территории новых регионов - РИА Новости, 17.07.2023

Хуснуллин рассказал об организации проезда по территории новых регионов

После теракта на Крымском мосту приняты ряд решений по организации проезда по территории новых регионов, в том числе ускорен проход на КПП в Ростовской области, РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:49

2023-07-17T12:49

2023-07-17T12:49

ростовская область

марат хуснуллин

чп на крымском мосту

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ТАМАНЬ, 17 июл - РИА Новости. После теракта на Крымском мосту приняты ряд решений по организации проезда по территории новых регионов, в том числе ускорен проход на КПП в Ростовской области, будут приняты дополнительные меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он сообщил, что провел правкомиссию по ликвидации ЧС на Крымском мосту. "Приняты ряд решений по организации проезда по новым территориям: ускорен проход через границу, ускоренная проверка документов при въезде в Ростовскую область, возможность движения круглосуточно, для чего дополнительно будут приняты меры безопасности", - сказал Хуснуллин в видеообращении, которое предоставила журналистам его пресс-служба. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.

https://ria.ru/20230717/krym-1884593676.html

ростовская область

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ростовская область, марат хуснуллин, чп на крымском мосту