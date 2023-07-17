https://ria.ru/20230717/bezopasnost-1884607681.html
Хуснуллин рассказал об организации проезда по территории новых регионов
Хуснуллин рассказал об организации проезда по территории новых регионов - РИА Новости, 17.07.2023
Хуснуллин рассказал об организации проезда по территории новых регионов
После теракта на Крымском мосту приняты ряд решений по организации проезда по территории новых регионов, в том числе ускорен проход на КПП в Ростовской области, РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:49
2023-07-17T12:49
2023-07-17T12:49
ростовская область
марат хуснуллин
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868175392_0:93:3161:1871_1920x0_80_0_0_9a65f63803fde22f8da4627c86c39b97.jpg
ТАМАНЬ, 17 июл - РИА Новости. После теракта на Крымском мосту приняты ряд решений по организации проезда по территории новых регионов, в том числе ускорен проход на КПП в Ростовской области, будут приняты дополнительные меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он сообщил, что провел правкомиссию по ликвидации ЧС на Крымском мосту. "Приняты ряд решений по организации проезда по новым территориям: ускорен проход через границу, ускоренная проверка документов при въезде в Ростовскую область, возможность движения круглосуточно, для чего дополнительно будут приняты меры безопасности", - сказал Хуснуллин в видеообращении, которое предоставила журналистам его пресс-служба. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.
https://ria.ru/20230717/krym-1884593676.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868175392_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_a7a9cad80075f3171ec290b5a74641c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, марат хуснуллин, чп на крымском мосту
Ростовская область, Марат Хуснуллин, ЧП на Крымском мосту
Хуснуллин рассказал об организации проезда по территории новых регионов
Хуснуллин заявил об усилении мер безопасности для проезда по территории новых регионов