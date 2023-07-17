https://ria.ru/20230717/bezopasnost-1884519371.html

"Вы никому не нужны". В Сети обрушились на Зеленского из-за слов об Украине

"Вы никому не нужны". В Сети обрушились на Зеленского из-за слов об Украине - РИА Новости, 17.07.2023

"Вы никому не нужны". В Сети обрушились на Зеленского из-за слов об Украине

Пользователи Twitter негативно оценили высказывание Владимира Зеленского о том, что безопасность всей Европы "зависит от безопасности Украины". РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T05:49

2023-07-17T05:49

2023-07-17T05:49

в мире

украина

вильнюс

йенс столтенберг

владимир зеленский

европа

нато

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили высказывание Владимира Зеленского о том, что безопасность всей Европы "зависит от безопасности Украины"."Я вижу поражение в твоих глазах", — написал Recychology."Сдавайся. Все кончено", — прокомментировал im McD."Как незащищенная страна может защищать других?", — спросил Tejinder.S.Dutta."Европе не нужна Украина для безопасности. Угрозу безопасности Европе представляет НАТО", — отметил Sentletse."Украина — бессмысленная денежная яма для граждан Америки, нужная для того, чтобы наши политики могли отмывать деньги", — разозлился A Freeman.Ранее Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по итогам саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе и что Киев начал готовить заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины.Лидеры стран НАТО ранее утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с военным блоком, создание Совета НАТО — Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного.

https://ria.ru/20230716/zelenskiy-1884504762.html

https://ria.ru/20230717/kloun-1884510711.html

украина

вильнюс

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в мире, украина, вильнюс, йенс столтенберг, владимир зеленский, европа, нато