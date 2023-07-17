https://ria.ru/20230717/banknoty-1884663462.html
ЦБ анонсировал скорое появление новых сторублевых банкнот в Москве
ЦБ анонсировал скорое появление новых сторублевых банкнот в Москве - РИА Новости, 17.07.2023
ЦБ анонсировал скорое появление новых сторублевых банкнот в Москве
Новые банкноты номиналом 100 рублей, которые уже начали распространяться в других регионах РФ, появятся в ближайшее время в Московском регионе, сообщили РИА... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:52
2023-07-17T14:52
2023-07-17T14:52
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ржев
сергей белов
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новые банкноты номиналом 100 рублей, которые уже начали распространяться в других регионах РФ, появятся в ближайшее время в Московском регионе, сообщили РИА Новости в Банке России. "В ближайшее время в столичном регионе появятся новые банкноты номиналом 100 рублей, которые уже начали распространяться в других регионах страны. Их дизайн отличается от купюр образца 1997 года. И они имеют более усовершенствованную защиту", - рассказали в пресс-службе регулятора. Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей летом прошлого года. На ее лицевой стороне символы Москвы, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно, они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года, подчеркивал в связи с этим регулятор. В марте зампред ЦБ Сергей Белов заявил, что новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей будут представлены летом.
https://ria.ru/20230717/kupyury-1884660541.html
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россия, москва, ржев, сергей белов, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Москва, Ржев, Сергей Белов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ анонсировал скорое появление новых сторублевых банкнот в Москве
ЦБ: новые банкноты номиналом сто рублей появятся в Московском регионе в ближайшее время