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Алтайское предприятие отправило в зону СВО автомобиль для перевозки раненых
Алтайское предприятие отправило в зону СВО автомобиль для перевозки раненых - РИА Новости, 17.07.2023
Алтайское предприятие отправило в зону СВО автомобиль для перевозки раненых
Алтайское сельхозпредприятие купило автомобиль, переоборудовало его для перевозки раненых и отправило в зону спецоперации с посылками для военных, сообщает... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:17
2023-07-17T17:17
2023-07-17T17:17
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БАРНАУЛ, 17 июл - РИА Новости. Алтайское сельхозпредприятие купило автомобиль, переоборудовало его для перевозки раненых и отправило в зону спецоперации с посылками для военных, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Алтайского края. "Из Курьинского района в зону специальной военной операции доставлен автомобиль УАЗ, предназначенный для перевозки раненых военнослужащих. Руководители курьинского сельхозпредприятия ООО "ПриоритетАгро" приобрели автотранспорт и за свой счёт привели его в техническое состояние, перекрасили в камуфляжный цвет, переоборудовали для перевозки раненых и взяли на себя все расходы по его доставке", - говорится в сообщении. Специалисты соцзащиты района пообщались с семьями участников спецоперации, рассказали об отправке гуманитарной помощи и собрали у всех желающих посылки и письма родным. "Перед отправкой в дальнюю дорогу в "УАЗ" были загружены посылки и коробки с гуманитарной помощью, которую приобрели на средства, собранные в рамках благотворительных акций", - отмечают в управлении.
https://ria.ru/20230714/moor-1884166242.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алтайский край, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Алтайский край, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Алтайское предприятие отправило в зону СВО автомобиль для перевозки раненых
Алтайское сельхозпредприятие отправило в зону СВО автомобиль для перевозки раненых