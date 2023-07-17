Рейтинг@Mail.ru
Алтайское предприятие отправило в зону СВО автомобиль для перевозки раненых - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
17:17 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/avtomobil-1884706403.html
Алтайское предприятие отправило в зону СВО автомобиль для перевозки раненых
Алтайское предприятие отправило в зону СВО автомобиль для перевозки раненых - РИА Новости, 17.07.2023
Алтайское предприятие отправило в зону СВО автомобиль для перевозки раненых
Алтайское сельхозпредприятие купило автомобиль, переоборудовало его для перевозки раненых и отправило в зону спецоперации с посылками для военных, сообщает... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:17
2023-07-17T17:17
надежные люди
алтайский край
ульяновский автомобильный завод (уаз)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884704082_0:38:2560:1478_1920x0_80_0_0_a2719a5beb7b2caceaedee155500ab1a.jpg
БАРНАУЛ, 17 июл - РИА Новости. Алтайское сельхозпредприятие купило автомобиль, переоборудовало его для перевозки раненых и отправило в зону спецоперации с посылками для военных, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Алтайского края. "Из Курьинского района в зону специальной военной операции доставлен автомобиль УАЗ, предназначенный для перевозки раненых военнослужащих. Руководители курьинского сельхозпредприятия ООО "ПриоритетАгро" приобрели автотранспорт и за свой счёт привели его в техническое состояние, перекрасили в камуфляжный цвет, переоборудовали для перевозки раненых и взяли на себя все расходы по его доставке", - говорится в сообщении. Специалисты соцзащиты района пообщались с семьями участников спецоперации, рассказали об отправке гуманитарной помощи и собрали у всех желающих посылки и письма родным. "Перед отправкой в дальнюю дорогу в "УАЗ" были загружены посылки и коробки с гуманитарной помощью, которую приобрели на средства, собранные в рамках благотворительных акций", - отмечают в управлении.
https://ria.ru/20230714/moor-1884166242.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884704082_104:0:2380:1707_1920x0_80_0_0_5fadc25f1693b2261644aaaab14ec20f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Алтайский край, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Алтайское предприятие отправило в зону СВО автомобиль для перевозки раненых

Алтайское сельхозпредприятие отправило в зону СВО автомобиль для перевозки раненых

© Фото : Министерство социальной защиты Алтайского краяОтправка автомобиля УАЗ из Курьинского района Алтайского края в зону СВО
Отправка автомобиля УАЗ из Курьинского района Алтайского края в зону СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Фото : Министерство социальной защиты Алтайского края
Отправка автомобиля УАЗ из Курьинского района Алтайского края в зону СВО
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 17 июл - РИА Новости. Алтайское сельхозпредприятие купило автомобиль, переоборудовало его для перевозки раненых и отправило в зону спецоперации с посылками для военных, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Алтайского края.
«
"Из Курьинского района в зону специальной военной операции доставлен автомобиль УАЗ, предназначенный для перевозки раненых военнослужащих. Руководители курьинского сельхозпредприятия ООО "ПриоритетАгро" приобрели автотранспорт и за свой счёт привели его в техническое состояние, перекрасили в камуфляжный цвет, переоборудовали для перевозки раненых и взяли на себя все расходы по его доставке", - говорится в сообщении.
Специалисты соцзащиты района пообщались с семьями участников спецоперации, рассказали об отправке гуманитарной помощи и собрали у всех желающих посылки и письма родным.
«
"Перед отправкой в дальнюю дорогу в "УАЗ" были загружены посылки и коробки с гуманитарной помощью, которую приобрели на средства, собранные в рамках благотворительных акций", - отмечают в управлении.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Моор передал тюменским подразделениям в зону СВО машины и снаряжение
14 июля, 12:38
 
Надежные людиАлтайский крайУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала