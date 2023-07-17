https://ria.ru/20230717/avtomobil-1884706403.html

Алтайское предприятие отправило в зону СВО автомобиль для перевозки раненых

Алтайское предприятие отправило в зону СВО автомобиль для перевозки раненых - РИА Новости, 17.07.2023

Алтайское предприятие отправило в зону СВО автомобиль для перевозки раненых

Алтайское сельхозпредприятие купило автомобиль, переоборудовало его для перевозки раненых и отправило в зону спецоперации с посылками для военных, сообщает... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:17

2023-07-17T17:17

2023-07-17T17:17

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БАРНАУЛ, 17 июл - РИА Новости. Алтайское сельхозпредприятие купило автомобиль, переоборудовало его для перевозки раненых и отправило в зону спецоперации с посылками для военных, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Алтайского края. "Из Курьинского района в зону специальной военной операции доставлен автомобиль УАЗ, предназначенный для перевозки раненых военнослужащих. Руководители курьинского сельхозпредприятия ООО "ПриоритетАгро" приобрели автотранспорт и за свой счёт привели его в техническое состояние, перекрасили в камуфляжный цвет, переоборудовали для перевозки раненых и взяли на себя все расходы по его доставке", - говорится в сообщении. Специалисты соцзащиты района пообщались с семьями участников спецоперации, рассказали об отправке гуманитарной помощи и собрали у всех желающих посылки и письма родным. "Перед отправкой в дальнюю дорогу в "УАЗ" были загружены посылки и коробки с гуманитарной помощью, которую приобрели на средства, собранные в рамках благотворительных акций", - отмечают в управлении.

https://ria.ru/20230714/moor-1884166242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алтайский край, ульяновский автомобильный завод (уаз)