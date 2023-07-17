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Группировка "Восток" сорвала атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 17.07.2023 (обновлено: 05:14 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/artilleristy-1884517484.html
Группировка "Восток" сорвала атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
Группировка "Восток" сорвала атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 17.07.2023
Группировка "Восток" сорвала атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
Артиллеристы группировки "Восток" сорвали атаку украинских военных на одном из участков Южно-Донецкого направления, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:09
2023-07-17T05:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" сорвали атаку украинских военных на одном из участков Южно-Донецкого направления, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "В ходе боевых действий грамотная и своевременная корректировка огня, проведенная прапорщиком Ханмирзаевым, позволила артиллеристам поразить командно-наблюдательный пункт противника и уничтожить свыше десятка националистов. В результате система управления украинских войск на данном участке фронта была нарушена. Атака противника сорвана", — отметил Чехов. Он уточнил, что командир орудия самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки "Восток" прапорщик Алимагомед Ханмирзаев с подчиненным личным составом выполнял задачи по огневому поражению противника. ВСУ в этот момент предпринимали попытки прорвать оборонительные порядки российских войск на одном из участков Южно-Донецкого направления. По словам Чехова, военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884517308.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Восток" сорвала атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: артиллерия группировки "Восток" сорвала атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" .
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С . - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" .. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" сорвали атаку украинских военных на одном из участков Южно-Донецкого направления, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"В ходе боевых действий грамотная и своевременная корректировка огня, проведенная прапорщиком Ханмирзаевым, позволила артиллеристам поразить командно-наблюдательный пункт противника и уничтожить свыше десятка националистов. В результате система управления украинских войск на данном участке фронта была нарушена. Атака противника сорвана", — отметил Чехов.
Он уточнил, что командир орудия самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки "Восток" прапорщик Алимагомед Ханмирзаев с подчиненным личным составом выполнял задачи по огневому поражению противника. ВСУ в этот момент предпринимали попытки прорвать оборонительные порядки российских войск на одном из участков Южно-Донецкого направления.
По словам Чехова, военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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