https://ria.ru/20230717/artilleristy-1884517484.html
Группировка "Восток" сорвала атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
Группировка "Восток" сорвала атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 17.07.2023
Группировка "Восток" сорвала атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
Артиллеристы группировки "Восток" сорвали атаку украинских военных на одном из участков Южно-Донецкого направления, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T05:09
2023-07-17T05:09
2023-07-17T05:14
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" сорвали атаку украинских военных на одном из участков Южно-Донецкого направления, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "В ходе боевых действий грамотная и своевременная корректировка огня, проведенная прапорщиком Ханмирзаевым, позволила артиллеристам поразить командно-наблюдательный пункт противника и уничтожить свыше десятка националистов. В результате система управления украинских войск на данном участке фронта была нарушена. Атака противника сорвана", — отметил Чехов. Он уточнил, что командир орудия самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки "Восток" прапорщик Алимагомед Ханмирзаев с подчиненным личным составом выполнял задачи по огневому поражению противника. ВСУ в этот момент предпринимали попытки прорвать оборонительные порядки российских войск на одном из участков Южно-Донецкого направления. По словам Чехова, военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884517308.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Восток" сорвала атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: артиллерия группировки "Восток" сорвала атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Артиллеристы группировки "Восток" сорвали атаку украинских военных на одном из участков Южно-Донецкого направления, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"В ходе боевых действий грамотная и своевременная корректировка огня, проведенная прапорщиком Ханмирзаевым, позволила артиллеристам поразить командно-наблюдательный пункт противника и уничтожить свыше десятка националистов. В результате система управления украинских войск на данном участке фронта была нарушена. Атака противника сорвана", — отметил Чехов.
Он уточнил, что командир орудия самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады группировки "Восток" прапорщик Алимагомед Ханмирзаев с подчиненным личным составом выполнял задачи по огневому поражению противника. ВСУ в этот момент предпринимали попытки прорвать оборонительные порядки российских войск на одном из участков Южно-Донецкого направления.
По словам Чехова, военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
Группировка "Восток" уничтожила пытавшиеся атаковать пехотные группы ВСУ