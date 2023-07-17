https://ria.ru/20230717/artek-1884628733.html
Британия ввела санкции против "Артека"
Британия ввела санкции против "Артека" - РИА Новости, 17.07.2023
Британия ввела санкции против "Артека"
Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", расположенного в Крыму, говорится в документе на сайте британского правительства. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:23
2023-07-17T13:23
2023-07-17T13:50
артек
в мире
россия
великобритания
республика крым
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", расположенного в Крыму, говорится в документе на сайте британского правительства."Детский центр "Артек" является "заинтересованным лицом" в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России", - указывается в документе. В нем утверждается, что детский центр "участвует или участвовал в дестабилизации Украины или же угрожал или подрывал территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880030193.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артек, в мире, россия, великобритания, республика крым, санкции в отношении россии
Артек, В мире, Россия, Великобритания, Республика Крым, Санкции в отношении России
Британия ввела санкции против "Артека"
Британия включила международный детский центр "Артек" в санкционный список