https://ria.ru/20230717/artek-1884628733.html

Британия ввела санкции против "Артека"

Британия ввела санкции против "Артека" - РИА Новости, 17.07.2023

Британия ввела санкции против "Артека"

Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", расположенного в Крыму, говорится в документе на сайте британского правительства. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:23

2023-07-17T13:23

2023-07-17T13:50

артек

в мире

россия

великобритания

республика крым

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", расположенного в Крыму, говорится в документе на сайте британского правительства."Детский центр "Артек" является "заинтересованным лицом" в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России", - указывается в документе. В нем утверждается, что детский центр "участвует или участвовал в дестабилизации Украины или же угрожал или подрывал территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880030193.html

россия

великобритания

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артек, в мире, россия, великобритания, республика крым, санкции в отношении россии