https://ria.ru/20230716/zemletryasenie-1884452794.html

На Аляске отменили угрозу цунами после сильного землетрясения

На Аляске отменили угрозу цунами после сильного землетрясения - РИА Новости, 16.07.2023

На Аляске отменили угрозу цунами после сильного землетрясения

Угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,2 у берегов американского штата Аляска отменена, говорится на сайте системы предупреждения метеослужбы США. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T12:41

2023-07-16T12:41

2023-07-16T12:41

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аляска

сша

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,2 у берегов американского штата Аляска отменена, говорится на сайте системы предупреждения метеослужбы США. Ранее геологическая служба США (USGS) сообщала о землетрясении магнитудой 7,4, позже понижена до 7,2, произошедшего в 106 километрах к югу от города Санд-Пойт в 09.48 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 32 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Национальная метеорологическая служба США сообщала об угрозе цунами. Как отмечается на сайте системы предупреждения метеослужбы США, угроза цунами была отменена для полуострова Аляска.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

аляска

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аляска, сша