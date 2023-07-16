https://ria.ru/20230716/zemletryasenie-1884452794.html
На Аляске отменили угрозу цунами после сильного землетрясения
На Аляске отменили угрозу цунами после сильного землетрясения - РИА Новости, 16.07.2023
На Аляске отменили угрозу цунами после сильного землетрясения
Угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,2 у берегов американского штата Аляска отменена, говорится на сайте системы предупреждения метеослужбы США. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T12:41
2023-07-16T12:41
2023-07-16T12:41
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,2 у берегов американского штата Аляска отменена, говорится на сайте системы предупреждения метеослужбы США. Ранее геологическая служба США (USGS) сообщала о землетрясении магнитудой 7,4, позже понижена до 7,2, произошедшего в 106 километрах к югу от города Санд-Пойт в 09.48 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 32 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Национальная метеорологическая служба США сообщала об угрозе цунами. Как отмечается на сайте системы предупреждения метеослужбы США, угроза цунами была отменена для полуострова Аляска.
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РИА Новости
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в мире, аляска, сша
На Аляске отменили угрозу цунами после сильного землетрясения
Метеослужба США отменила угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,2 у берегов Аляски
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,2 у берегов американского штата Аляска отменена, говорится на сайте
системы предупреждения метеослужбы США.
Ранее геологическая служба США (USGS) сообщала о землетрясении магнитудой 7,4, позже понижена до 7,2, произошедшего в 106 километрах к югу от города Санд-Пойт в 09.48 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 32 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Национальная метеорологическая служба США сообщала об угрозе цунами.
Как отмечается на сайте системы предупреждения метеослужбы США, угроза цунами была отменена для полуострова Аляска.
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