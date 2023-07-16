https://ria.ru/20230716/zemletryasenie-1884436580.html

Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски

Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски - РИА Новости, 16.07.2023

Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T10:04

2023-07-16T10:04

2023-07-16T10:19

аляска

в мире

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение произошло 6.48 по времени UTC (9.48 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к югу от города Санд-Пойнт в штате Аляска. Очаг залегал на глубине 9 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Национальная метеорологическая служба США (NWS) предупредила об угрозе цунами.

https://ria.ru/20230713/zemletryasenie-1883876292.html

аляска

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аляска, в мире