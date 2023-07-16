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Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски - РИА Новости, 16.07.2023
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10:04 16.07.2023 (обновлено: 10:19 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/zemletryasenie-1884436580.html
Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски
Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски - РИА Новости, 16.07.2023
Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски
Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T10:04
2023-07-16T10:19
аляска
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение произошло 6.48 по времени UTC (9.48 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к югу от города Санд-Пойнт в штате Аляска. Очаг залегал на глубине 9 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Национальная метеорологическая служба США (NWS) предупредила об угрозе цунами.
https://ria.ru/20230713/zemletryasenie-1883876292.html
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аляска, в мире
Аляска, В мире
Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски

Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,3 у берегов Аляски

© Public domain/McStylesВид на ледник Кник, Аляска
Вид на ледник Кник, Аляска
© Public domain/McStyles
Вид на ледник Кник, Аляска. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение произошло 6.48 по времени UTC (9.48 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к югу от города Санд-Пойнт в штате Аляска. Очаг залегал на глубине 9 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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