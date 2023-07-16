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Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски
Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски - РИА Новости, 16.07.2023
Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски
Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T10:04
2023-07-16T10:04
2023-07-16T10:19
аляска
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение произошло 6.48 по времени UTC (9.48 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к югу от города Санд-Пойнт в штате Аляска. Очаг залегал на глубине 9 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Национальная метеорологическая служба США (NWS) предупредила об угрозе цунами.
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аляска, в мире
Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски
Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,3 у берегов Аляски