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Британские парламентарии раскритиковали систему военных закупок страны - РИА Новости, 16.07.2023
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04:50 16.07.2023 (обновлено: 04:51 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/zakupki-1884424405.html
Британские парламентарии раскритиковали систему военных закупок страны
Британские парламентарии раскритиковали систему военных закупок страны - РИА Новости, 16.07.2023
Британские парламентарии раскритиковали систему военных закупок страны
Британские парламентарии раскритиковали систему военных закупок страны, заявив, что она "полностью сломана" и подвергает войска опасности в условиях риска быть... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T04:50
2023-07-16T04:51
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россия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Британские парламентарии раскритиковали систему военных закупок страны, заявив, что она "полностью сломана" и подвергает войска опасности в условиях риска быть вовлеченными в конфликт с Россией, пишет издание Financial Times со ссылкой на отчет парламентского комитета по обороне. По данным издания, в 60-страничном отчете комитета говорится, что министерству обороны необходимо "навести порядок", если оно хочет получить больше финансирования из казначейства для повышения военного потенциала Великобритании и внести улучшения, в которых нуждается система. "Впервые после окончания холодной войны нам приходится сталкиваться с перспективой того, что мы можем оказаться вовлеченными в равноправный конфликт с Россией... В этих новых, более сложных условиях нам нужна система оборонных закупок, которая может... снабжать наши вооруженные силы, чтобы сражаться и побеждать", - говорится в отчете, который цитирует издание. Парламентарии предлагают 22 подробные рекомендации по реформированию процесса закупок в Великобритании, отмечая, что она "полностью сломана" и подвергает войска опасности. Рекомендации включают в себя более эффективное распределение средств, например, покупку не пяти, а трех разведывательных кораблей E-7 Wedgetail из-за соотношения цены и качества. В отчете содержится предупреждение о том, что Великобритания рискует не выполнить свое обязательство перед НАТО по размещению боевой бронетанковой дивизии, а также проводится сравнение с Францией, которая "зачастую способна осуществлять закупки быстрее и эффективнее". Ранее Sky News со ссылкой на источники в британском минобороны сообщал, что в Королевских военно-воздушных силах, вооруженных силах и военно-морском флоте наблюдаются трудности с набором персонала и массовые увольнения в том числе из-за неспособности правительства обеспечить уровень зарплаты с учетом инфляции.
https://ria.ru/20230716/byudzhet-1884415671.html
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великобритания, нато, россия, франция, в мире
Великобритания, НАТО, Россия, Франция, В мире
Британские парламентарии раскритиковали систему военных закупок страны

FT: британские парламентарии назвали полностью сломанной систему военных закупок страны

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Британские парламентарии раскритиковали систему военных закупок страны, заявив, что она "полностью сломана" и подвергает войска опасности в условиях риска быть вовлеченными в конфликт с Россией, пишет издание Financial Times со ссылкой на отчет парламентского комитета по обороне.
По данным издания, в 60-страничном отчете комитета говорится, что министерству обороны необходимо "навести порядок", если оно хочет получить больше финансирования из казначейства для повышения военного потенциала Великобритании и внести улучшения, в которых нуждается система.
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"Впервые после окончания холодной войны нам приходится сталкиваться с перспективой того, что мы можем оказаться вовлеченными в равноправный конфликт с Россией... В этих новых, более сложных условиях нам нужна система оборонных закупок, которая может... снабжать наши вооруженные силы, чтобы сражаться и побеждать", - говорится в отчете, который цитирует издание.
Парламентарии предлагают 22 подробные рекомендации по реформированию процесса закупок в Великобритании, отмечая, что она "полностью сломана" и подвергает войска опасности. Рекомендации включают в себя более эффективное распределение средств, например, покупку не пяти, а трех разведывательных кораблей E-7 Wedgetail из-за соотношения цены и качества.
В отчете содержится предупреждение о том, что Великобритания рискует не выполнить свое обязательство перед НАТО по размещению боевой бронетанковой дивизии, а также проводится сравнение с Францией, которая "зачастую способна осуществлять закупки быстрее и эффективнее".
Ранее Sky News со ссылкой на источники в британском минобороны сообщал, что в Королевских военно-воздушных силах, вооруженных силах и военно-морском флоте наблюдаются трудности с набором персонала и массовые увольнения в том числе из-за неспособности правительства обеспечить уровень зарплаты с учетом инфляции.
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