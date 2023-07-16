https://ria.ru/20230716/zakupki-1884424405.html

Британские парламентарии раскритиковали систему военных закупок страны

Британские парламентарии раскритиковали систему военных закупок страны - РИА Новости, 16.07.2023

Британские парламентарии раскритиковали систему военных закупок страны

Британские парламентарии раскритиковали систему военных закупок страны, заявив, что она "полностью сломана" и подвергает войска опасности в условиях риска быть... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T04:50

2023-07-16T04:50

2023-07-16T04:51

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Британские парламентарии раскритиковали систему военных закупок страны, заявив, что она "полностью сломана" и подвергает войска опасности в условиях риска быть вовлеченными в конфликт с Россией, пишет издание Financial Times со ссылкой на отчет парламентского комитета по обороне. По данным издания, в 60-страничном отчете комитета говорится, что министерству обороны необходимо "навести порядок", если оно хочет получить больше финансирования из казначейства для повышения военного потенциала Великобритании и внести улучшения, в которых нуждается система. "Впервые после окончания холодной войны нам приходится сталкиваться с перспективой того, что мы можем оказаться вовлеченными в равноправный конфликт с Россией... В этих новых, более сложных условиях нам нужна система оборонных закупок, которая может... снабжать наши вооруженные силы, чтобы сражаться и побеждать", - говорится в отчете, который цитирует издание. Парламентарии предлагают 22 подробные рекомендации по реформированию процесса закупок в Великобритании, отмечая, что она "полностью сломана" и подвергает войска опасности. Рекомендации включают в себя более эффективное распределение средств, например, покупку не пяти, а трех разведывательных кораблей E-7 Wedgetail из-за соотношения цены и качества. В отчете содержится предупреждение о том, что Великобритания рискует не выполнить свое обязательство перед НАТО по размещению боевой бронетанковой дивизии, а также проводится сравнение с Францией, которая "зачастую способна осуществлять закупки быстрее и эффективнее". Ранее Sky News со ссылкой на источники в британском минобороны сообщал, что в Королевских военно-воздушных силах, вооруженных силах и военно-морском флоте наблюдаются трудности с набором персонала и массовые увольнения в том числе из-за неспособности правительства обеспечить уровень зарплаты с учетом инфляции.

https://ria.ru/20230716/byudzhet-1884415671.html

https://ria.ru/20230715/britaniya-1884321340.html

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великобритания, нато, россия, франция, в мире