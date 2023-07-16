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Глава Минфина США назвала одну из главных задач Вашингтона в текущем году - РИА Новости, 16.07.2023
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12:08 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/zadacha-1884448313.html
Глава Минфина США назвала одну из главных задач Вашингтона в текущем году
Глава Минфина США назвала одну из главных задач Вашингтона в текущем году - РИА Новости, 16.07.2023
Глава Минфина США назвала одну из главных задач Вашингтона в текущем году
Власти США считают борьбу с обходом Россией введенных против нее санкций одной из главных задач в текущем году для США, заявила глава американского Минфина... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T12:08
2023-07-16T12:08
россия
сша
джанет йеллен
министерство финансов сша
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Власти США считают борьбу с обходом Россией введенных против нее санкций одной из главных задач в текущем году для США, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. Трансляцию её выступления вели на YouTube-канале Минфина США."Одной из наших основных целей в этом году является борьба с попытками России обойти наши санкции. Наша коалиция наращивает усилия, которые были предприняты нами в последние месяцы, чтобы пресечь эти попытки", - заявила Йеллен на пресс-конференции в Индии. Как отметила глава американского Минфина, США и их союзники "продолжат ограничивать России доступ к военной технике и технологиям", которые нужны Москве для проведения специальной военной операции на Украине. Йеллен добавила, что также необходимо "удвоить на этой неделе поддержку Украины". "Позвольте мне отметить, что наша коалиция безоговорочно поддерживает Украину. США будут на стороне Украины столько, сколько потребуется. И я знаю, что союзники и партнеры в нашей коалиции поступят так же. Бюджетная поддержка жизненно важна для сопротивления Украины", - заявила глава Минфина США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230710/sanktsii-1883214362.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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россия, сша, джанет йеллен, министерство финансов сша, в мире, санкции в отношении россии
Россия, США, Джанет Йеллен, Министерство финансов США, В мире, Санкции в отношении России
Глава Минфина США назвала одну из главных задач Вашингтона в текущем году

Глава Минфина США Йеллен назвала борьбу с обходом Россией санкций одной из главных задач

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Власти США считают борьбу с обходом Россией введенных против нее санкций одной из главных задач в текущем году для США, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. Трансляцию её выступления вели на YouTube-канале Минфина США.
«
"Одной из наших основных целей в этом году является борьба с попытками России обойти наши санкции. Наша коалиция наращивает усилия, которые были предприняты нами в последние месяцы, чтобы пресечь эти попытки", - заявила Йеллен на пресс-конференции в Индии.
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Как отметила глава американского Минфина, США и их союзники "продолжат ограничивать России доступ к военной технике и технологиям", которые нужны Москве для проведения специальной военной операции на Украине.
Йеллен добавила, что также необходимо "удвоить на этой неделе поддержку Украины".
«
"Позвольте мне отметить, что наша коалиция безоговорочно поддерживает Украину. США будут на стороне Украины столько, сколько потребуется. И я знаю, что союзники и партнеры в нашей коалиции поступят так же. Бюджетная поддержка жизненно важна для сопротивления Украины", - заявила глава Минфина США.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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