https://ria.ru/20230716/ukraina-1884452423.html

Стало известно, какую военную помощь Южная Корея окажет Украине

Стало известно, какую военную помощь Южная Корея окажет Украине - РИА Новости, 16.07.2023

Стало известно, какую военную помощь Южная Корея окажет Украине

Южная Корея поставит Украине больше миноискателей и оборудования для разминирования, передает агентство Рёнхап со ссылкой на первого заместителя южнокорейского... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T12:35

2023-07-16T12:35

2023-07-16T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Южная Корея поставит Украине больше миноискателей и оборудования для разминирования, передает агентство Рёнхап со ссылкой на первого заместителя южнокорейского управления национальной безопасности Ким Тхэ Хё. "Мы планируем расширить помощь в поставках миноискателей и оборудования для разминирования, потому что потребность Украины в них чрезвычайно велика", - цитирует агентство Ким Тхэ Хё. Как отметил чиновник, по итогам визита президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на Украину подготовлено девять пакетов помощи: три в сфере безопасности, три в гуманитарной сфере и три в области восстановления. Он добавил, что также разрабатываются планы сотрудничества двух стран в области оборонных проектов. По его словам, Украина также попросила южнокорейский бизнес инвестировать в строительство заводов по производству аккумуляторных батарей и электромобилей. "Мы расширим поддержку военных поставок, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе планируем и разрабатываем сотрудничество в области оборонных проектов между Южной Кореей и Украиной", - отметил Ким Тхэ Хё. В субботу администрация Юн Сок Ёля сообщила журналистам о его прибытии на Украину с внезапным визитом. Президент Южной Кореи вместе с супругой посетил Бучу и Ирпень и потом провел переговоры с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции Зеленский заявил, что пригласил Южную Корею присоединиться к декларации стран G7 по поддержке Украины и принять участие в глобальном "саммите мира". В свою очередь Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея в 2023 году выделит 150 миллионов долларов на помощь Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230716/strakh-1884425403.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

украина

южная корея

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, южная корея, юн сок ель, нато