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Сеул, Япония и США провели учения по противодействию пускам ракет КНДР - РИА Новости, 16.07.2023
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04:52 16.07.2023
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Сеул, Япония и США провели учения по противодействию пускам ракет КНДР
Сеул, Япония и США провели учения по противодействию пускам ракет КНДР - РИА Новости, 16.07.2023
Сеул, Япония и США провели учения по противодействию пускам ракет КНДР
Южная Корея, Япония и США провели совместные учения в международных водах Японского моря по отработке действий на случай ракетного пуска КНДР, сообщает... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T04:52
2023-07-16T04:52
южная корея
япония
сша
ким чен ын
в мире
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ТОКИО, 16 июл – РИА Новости. Южная Корея, Япония и США провели совместные учения в международных водах Японского моря по отработке действий на случай ракетного пуска КНДР, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейские ВМС. В учениях, которые прошли в воскресенье, участвовали три эсминца – по одному от каждой из стран, - оснащенные американской многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis. По сценарию учений, Северная Корея осуществила новый пуск баллистической ракеты. В рамках маневров стороны отрабатывали фиксацию и слежение за целью, обмен данными и их последующий анализ. Ранее в этом месяце КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18". Испытания, которыми руководил лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как отмечало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), были направлены на подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности МБР и "не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран".
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южная корея, япония, сша, ким чен ын, в мире
Южная Корея, Япония, США, Ким Чен Ын, В мире
Сеул, Япония и США провели учения по противодействию пускам ракет КНДР

"Ренхап": Сеул, Япония и США провели учения по отработке действий при пуске ракет КНДР

© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlancВоеннослужащие США и Японии
Военнослужащие США и Японии - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc
Военнослужащие США и Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 июл – РИА Новости. Южная Корея, Япония и США провели совместные учения в международных водах Японского моря по отработке действий на случай ракетного пуска КНДР, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейские ВМС.
В учениях, которые прошли в воскресенье, участвовали три эсминца – по одному от каждой из стран, - оснащенные американской многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis.
По сценарию учений, Северная Корея осуществила новый пуск баллистической ракеты. В рамках маневров стороны отрабатывали фиксацию и слежение за целью, обмен данными и их последующий анализ.
Ранее в этом месяце КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18". Испытания, которыми руководил лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как отмечало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), были направлены на подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности МБР и "не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран".
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