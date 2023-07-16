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Сеул, Япония и США провели учения по противодействию пускам ракет КНДР
Сеул, Япония и США провели учения по противодействию пускам ракет КНДР - РИА Новости, 16.07.2023
Сеул, Япония и США провели учения по противодействию пускам ракет КНДР
Южная Корея, Япония и США провели совместные учения в международных водах Японского моря по отработке действий на случай ракетного пуска КНДР, сообщает... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T04:52
2023-07-16T04:52
2023-07-16T04:52
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ким чен ын
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ТОКИО, 16 июл – РИА Новости. Южная Корея, Япония и США провели совместные учения в международных водах Японского моря по отработке действий на случай ракетного пуска КНДР, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейские ВМС. В учениях, которые прошли в воскресенье, участвовали три эсминца – по одному от каждой из стран, - оснащенные американской многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis. По сценарию учений, Северная Корея осуществила новый пуск баллистической ракеты. В рамках маневров стороны отрабатывали фиксацию и слежение за целью, обмен данными и их последующий анализ. Ранее в этом месяце КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18". Испытания, которыми руководил лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как отмечало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), были направлены на подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности МБР и "не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран".
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южная корея, япония, сша, ким чен ын, в мире
Южная Корея, Япония, США, Ким Чен Ын, В мире
Сеул, Япония и США провели учения по противодействию пускам ракет КНДР
"Ренхап": Сеул, Япония и США провели учения по отработке действий при пуске ракет КНДР