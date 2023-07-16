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Турция опровергла сообщения о "покупке" Байденом пропуска Швеции в НАТО - РИА Новости, 16.07.2023
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22:08 16.07.2023 (обновлено: 22:40 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/turtsiya-1884500621.html
Турция опровергла сообщения о "покупке" Байденом пропуска Швеции в НАТО
Турция опровергла сообщения о "покупке" Байденом пропуска Швеции в НАТО - РИА Новости, 16.07.2023
Турция опровергла сообщения о "покупке" Байденом пропуска Швеции в НАТО
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в интервью назвал "спекуляциями" сообщения о якобы предложении Анкаре денег МВФ в обмен на согласие по членству Швеции в... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T22:08
2023-07-16T22:40
в мире
турция
швеция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
сеймур херш
джо байден
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АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в интервью назвал "спекуляциями" сообщения о якобы предложении Анкаре денег МВФ в обмен на согласие по членству Швеции в НАТО. Ранее известный журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванный источник заявил, что президент США Джо Байден пообещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану помощь со стороны Международного валютного фонда (МВФ) в размере 11-13 миллиардов долларов в обмен на ратификацию заявки Швеции на присоединение к НАТО. Источник РИА Новости в администрации президента Турции отметил, что заявления об обещании Турции денег в обмен на членство Швеции в НАТО - дезинформация, Анкара строит политику на основе национальных интересов и интересов своего народа. "Турция - это страна, которая сама выбрала свой путь. Мы - страна, которая сама делает свою работу. Наши отношения в связи с нашим долгом МВФ закончились (ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара расплатилась с МВФ по долгам - ред.). В очень сложный период наша страна продолжала и будет продолжать свою успешную работу. Это не что иное, как спекуляция", - сказал вице-президент в интервью телеканалу A Haber. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля, накануне начала саммита стран НАТО в Вильнюсе, заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган все же согласился "как можно скорее" направить бумаги в турецкий парламент для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, а Стокгольм обещал Анкаре содействовать ее пути в Евросоюз. В то же время спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил, что сроки поступления в турецкий парламент заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены.
https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html
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в мире, турция, швеция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, евросоюз, сеймур херш, джо байден, нато, мвф
В мире, Турция, Швеция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, Сеймур Херш, Джо Байден, НАТО, МВФ
Турция опровергла сообщения о "покупке" Байденом пропуска Швеции в НАТО

Вице-президент Йылмаз назвал спекуляциями сообщения о покупке пропуска Швеции в НАТО

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе
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АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в интервью назвал "спекуляциями" сообщения о якобы предложении Анкаре денег МВФ в обмен на согласие по членству Швеции в НАТО.
Ранее известный журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на неназванный источник заявил, что президент США Джо Байден пообещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану помощь со стороны Международного валютного фонда (МВФ) в размере 11-13 миллиардов долларов в обмен на ратификацию заявки Швеции на присоединение к НАТО. Источник РИА Новости в администрации президента Турции отметил, что заявления об обещании Турции денег в обмен на членство Швеции в НАТО - дезинформация, Анкара строит политику на основе национальных интересов и интересов своего народа.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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11 июля, 17:14
"Турция - это страна, которая сама выбрала свой путь. Мы - страна, которая сама делает свою работу. Наши отношения в связи с нашим долгом МВФ закончились (ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара расплатилась с МВФ по долгам - ред.). В очень сложный период наша страна продолжала и будет продолжать свою успешную работу. Это не что иное, как спекуляция", - сказал вице-президент в интервью телеканалу A Haber.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля, накануне начала саммита стран НАТО в Вильнюсе, заявил, что вступление Швеции в альянс станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее в тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган все же согласился "как можно скорее" направить бумаги в турецкий парламент для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, а Стокгольм обещал Анкаре содействовать ее пути в Евросоюз. В то же время спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш заявил, что сроки поступления в турецкий парламент заявки Швеции на присоединение к НАТО пока не определены.
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11 июля, 19:37
 
В миреТурцияШвецияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюзСеймур ХершДжо БайденНАТОМВФ
 
 
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