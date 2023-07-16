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Российская ПВО за сутки перехватила три снаряда HIMARS и две ракеты С-200
Российская ПВО за сутки перехватила три снаряда HIMARS и две ракеты С-200 - РИА Новости, 16.07.2023
Российская ПВО за сутки перехватила три снаряда HIMARS и две ракеты С-200
Российская ПВО уничтожила три снаряда HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, сообщило в воскресенье в... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:18
2023-07-16T13:18
2023-07-16T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила три снаряда HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, сообщило в воскресенье в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200", - говорится в сообщении. Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российская ПВО за сутки перехватила три снаряда HIMARS и две ракеты С-200
Минобороны России: ПВО сбила три снаряда HIMARS и две ракеты С-200 в ударном варианте