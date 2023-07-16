https://ria.ru/20230716/spetsoperatsiya-1884455314.html

Российская ПВО за сутки перехватила три снаряда HIMARS и две ракеты С-200

Российская ПВО за сутки перехватила три снаряда HIMARS и две ракеты С-200 - РИА Новости, 16.07.2023

Российская ПВО за сутки перехватила три снаряда HIMARS и две ракеты С-200

Российская ПВО уничтожила три снаряда HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, сообщило в воскресенье в... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T13:18

2023-07-16T13:18

2023-07-16T13:18

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_cad9e4c0573886e90841ad962c75faec.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила три снаряда HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, сообщило в воскресенье в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200", - говорится в сообщении. Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф