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Российская ПВО за сутки перехватила три снаряда HIMARS и две ракеты С-200 - РИА Новости, 16.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/spetsoperatsiya-1884455314.html
Российская ПВО за сутки перехватила три снаряда HIMARS и две ракеты С-200
Российская ПВО за сутки перехватила три снаряда HIMARS и две ракеты С-200 - РИА Новости, 16.07.2023
Российская ПВО за сутки перехватила три снаряда HIMARS и две ракеты С-200
Российская ПВО уничтожила три снаряда HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, сообщило в воскресенье в... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:18
2023-07-16T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила три снаряда HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, сообщило в воскресенье в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200", - говорится в сообщении. Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
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безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки перехватила три снаряда HIMARS и две ракеты С-200

Минобороны России: ПВО сбила три снаряда HIMARS и две ракеты С-200 в ударном варианте

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила три снаряда HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, сообщило в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в различных районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 июля, 15:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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