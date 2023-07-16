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Российские военные в ДНР поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ

Российские военные в ДНР поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 16.07.2023

Российские военные в ДНР поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ

Российские военные в ДНР поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T13:14

2023-07-16T13:14

2023-07-16T13:15

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Всего в течение суток российские военные нанесли поражение 89 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, отмечает Минобороны РФ.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)