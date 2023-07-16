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Российские военные в ДНР поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 16.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 16.07.2023 (обновлено: 13:15 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/spetsoperatsiya-1884454868.html
Российские военные в ДНР поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ
Российские военные в ДНР поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 16.07.2023
Российские военные в ДНР поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ
Российские военные в ДНР поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:14
2023-07-16T13:15
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. Всего в течение суток российские военные нанесли поражение 89 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, отмечает Минобороны РФ.
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные в ДНР поразили пункт управления штурмовой бригады ВСУ

Минобороны: российские военные в ДНР поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
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Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские военные в ДНР поразили пункт управления 3-й штурмовой бригады украинской армии, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего в течение суток российские военные нанесли поражение 89 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, отмечает Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 июля, 15:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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