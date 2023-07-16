https://ria.ru/20230716/sotsobekty-1884476443.html

На Кубани восстановили все соцобъекты, пострадавшие из-за непогоды

На Кубани восстановили все соцобъекты, пострадавшие из-за непогоды - РИА Новости, 16.07.2023

На Кубани восстановили все соцобъекты, пострадавшие из-за непогоды

Все социальные объекты в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадавшие в результате ливня, восстановлены, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T17:10

2023-07-16T17:10

2023-07-16T17:10

краснодарский край

происшествия

туапсинский район

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Все социальные объекты в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадавшие в результате ливня, восстановлены, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания по итогу осмотра подтопленных территорий района. За это неделю в Туапсинском районе дважды выпадали сильные осадки. От первого удара стихии в ночь на среду пострадали 13 населенных пунктов. Вода зашла на территорию 650 дворов, в том числе 290 домов. В зоне подтопления оказались социальные объекты двух поселков – школа и детский сад в Новомихайловском, а также школа в Тюменском, добавляют в пресс-службе краевой администрации. "Мы должны ликвидировать последствия стихии в кратчайшие сроки. Социальные объекты Туапсинского района уже восстановлены. Теперь предстоит в течение суток вернуть водоснабжение. Там, где дома просушены, в ближайшие дни должно быть электричество. Комиссиям необходимо максимально быстро провести обходы - люди ждут помощи", - передает пресс-служба слова Кондратьева. Отмечается, что все лагеря и здравницы Небугского поселения района запитаны водой. Специалисты завершили строительно-монтажные работы на участке водовода в лагере "Радуга". Электроснабжение работает штатно. В субботу из-за сильных осадков снова было подтоплено Новомихайловское поселение. Река Нечепсухо вышла из берегов, в результате было подтоплено более 500 дворов, вода зашла в 150 домов. Разрушены два пешеходных моста, два водовода. Работы по восстановлению жизнеобеспечения на пострадавшей территории продолжаются. Ранее Кондратьев отметил, что для предотвращений подтоплений в Туапсинском районе необходима регулярная чистка русел рек, а также создание системы ливневых коллекторов и водоотводных каналов. Кроме того, по мнению губернатора, кадастровые службы должны предупреждать потенциальных покупателей о том, что приобретаемое жилье находится в зоне подтопления.

https://ria.ru/20230710/livni-1883322281.html

https://ria.ru/20230713/plyazhi-1883891237.html

туапсинский район

краснодарский край

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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, вениамин кондратьев