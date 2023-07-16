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На Кубани восстановили все соцобъекты, пострадавшие из-за непогоды - РИА Новости, 16.07.2023
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Краснодарский край
 
17:10 16.07.2023
https://ria.ru/20230716/sotsobekty-1884476443.html
На Кубани восстановили все соцобъекты, пострадавшие из-за непогоды
На Кубани восстановили все соцобъекты, пострадавшие из-за непогоды - РИА Новости, 16.07.2023
На Кубани восстановили все соцобъекты, пострадавшие из-за непогоды
Все социальные объекты в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадавшие в результате ливня, восстановлены, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T17:10
2023-07-16T17:10
краснодарский край
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Все социальные объекты в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадавшие в результате ливня, восстановлены, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания по итогу осмотра подтопленных территорий района. За это неделю в Туапсинском районе дважды выпадали сильные осадки. От первого удара стихии в ночь на среду пострадали 13 населенных пунктов. Вода зашла на территорию 650 дворов, в том числе 290 домов. В зоне подтопления оказались социальные объекты двух поселков – школа и детский сад в Новомихайловском, а также школа в Тюменском, добавляют в пресс-службе краевой администрации. "Мы должны ликвидировать последствия стихии в кратчайшие сроки. Социальные объекты Туапсинского района уже восстановлены. Теперь предстоит в течение суток вернуть водоснабжение. Там, где дома просушены, в ближайшие дни должно быть электричество. Комиссиям необходимо максимально быстро провести обходы - люди ждут помощи", - передает пресс-служба слова Кондратьева. Отмечается, что все лагеря и здравницы Небугского поселения района запитаны водой. Специалисты завершили строительно-монтажные работы на участке водовода в лагере "Радуга". Электроснабжение работает штатно. В субботу из-за сильных осадков снова было подтоплено Новомихайловское поселение. Река Нечепсухо вышла из берегов, в результате было подтоплено более 500 дворов, вода зашла в 150 домов. Разрушены два пешеходных моста, два водовода. Работы по восстановлению жизнеобеспечения на пострадавшей территории продолжаются. Ранее Кондратьев отметил, что для предотвращений подтоплений в Туапсинском районе необходима регулярная чистка русел рек, а также создание системы ливневых коллекторов и водоотводных каналов. Кроме того, по мнению губернатора, кадастровые службы должны предупреждать потенциальных покупателей о том, что приобретаемое жилье находится в зоне подтопления.
https://ria.ru/20230710/livni-1883322281.html
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
На Кубани восстановили все соцобъекты, пострадавшие из-за непогоды

Все соцобъекты в Туапсинском районе, пострадавшие из-за непогоды, восстановили

© МЧС РоссииПоследствия сильных дождей в Туапсинском районе
Последствия сильных дождей в Туапсинском районе
© МЧС России
Последствия сильных дождей в Туапсинском районе
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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Все социальные объекты в Туапсинском районе Краснодарского края, пострадавшие в результате ливня, восстановлены, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания по итогу осмотра подтопленных территорий района.
За это неделю в Туапсинском районе дважды выпадали сильные осадки. От первого удара стихии в ночь на среду пострадали 13 населенных пунктов. Вода зашла на территорию 650 дворов, в том числе 290 домов. В зоне подтопления оказались социальные объекты двух поселков – школа и детский сад в Новомихайловском, а также школа в Тюменском, добавляют в пресс-службе краевой администрации.
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"Мы должны ликвидировать последствия стихии в кратчайшие сроки. Социальные объекты Туапсинского района уже восстановлены. Теперь предстоит в течение суток вернуть водоснабжение. Там, где дома просушены, в ближайшие дни должно быть электричество. Комиссиям необходимо максимально быстро провести обходы - люди ждут помощи", - передает пресс-служба слова Кондратьева.
Отмечается, что все лагеря и здравницы Небугского поселения района запитаны водой. Специалисты завершили строительно-монтажные работы на участке водовода в лагере "Радуга". Электроснабжение работает штатно.
В субботу из-за сильных осадков снова было подтоплено Новомихайловское поселение. Река Нечепсухо вышла из берегов, в результате было подтоплено более 500 дворов, вода зашла в 150 домов. Разрушены два пешеходных моста, два водовода. Работы по восстановлению жизнеобеспечения на пострадавшей территории продолжаются.
Ранее Кондратьев отметил, что для предотвращений подтоплений в Туапсинском районе необходима регулярная чистка русел рек, а также создание системы ливневых коллекторов и водоотводных каналов. Кроме того, по мнению губернатора, кадастровые службы должны предупреждать потенциальных покупателей о том, что приобретаемое жилье находится в зоне подтопления.
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Краснодарский крайПроисшествияТуапсинский районКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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