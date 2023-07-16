https://ria.ru/20230716/siriya-1884459641.html

Премьер Ирака прибыл в Сирию с официальным визитом

Премьер Ирака прибыл в Сирию с официальным визитом - РИА Новости, 16.07.2023

Премьер Ирака прибыл в Сирию с официальным визитом

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани прибыл в воскресенье с официальным визитом в Сирию, его принял сирийский президент Башар Асад, говорится в... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T14:06

2023-07-16T14:06

2023-07-16T14:08

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сирия

ирак

башар асад

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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани прибыл в воскресенье с официальным визитом в Сирию, его принял сирийский президент Башар Асад, говорится в заявлении канцелярии сирийского лидера. В начале июня пресс-служба ас-Судани сообщала, что Асад пригласил иракского премьера посетить Сирию. "На официальной церемонии приема в Президентском дворце президент Башар Асад принял иракского премьер-министра Мухаммеда Шиа ас-Судани, который прибыл в Сирию с официальным визитом во главе делегации", - заявила канцелярия Асада. Согласно заявлению, Асад проводит переговоры с премьером Ирака по двусторонним отношениям и сотрудничестве в различных сферах, а также проблемам, представляющим взаимный интерес.

https://ria.ru/20230615/siriya-1878490594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, ирак, башар асад