https://ria.ru/20230716/siriya-1884459641.html
Премьер Ирака прибыл в Сирию с официальным визитом
Премьер Ирака прибыл в Сирию с официальным визитом - РИА Новости, 16.07.2023
Премьер Ирака прибыл в Сирию с официальным визитом
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани прибыл в воскресенье с официальным визитом в Сирию, его принял сирийский президент Башар Асад, говорится в... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T14:06
2023-07-16T14:06
2023-07-16T14:08
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сирия
ирак
башар асад
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани прибыл в воскресенье с официальным визитом в Сирию, его принял сирийский президент Башар Асад, говорится в заявлении канцелярии сирийского лидера. В начале июня пресс-служба ас-Судани сообщала, что Асад пригласил иракского премьера посетить Сирию. "На официальной церемонии приема в Президентском дворце президент Башар Асад принял иракского премьер-министра Мухаммеда Шиа ас-Судани, который прибыл в Сирию с официальным визитом во главе делегации", - заявила канцелярия Асада. Согласно заявлению, Асад проводит переговоры с премьером Ирака по двусторонним отношениям и сотрудничестве в различных сферах, а также проблемам, представляющим взаимный интерес.
https://ria.ru/20230615/siriya-1878490594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, ирак, башар асад
В мире, Сирия, Ирак, Башар Асад
Премьер Ирака прибыл в Сирию с официальным визитом
Канцелярия Асада заявила о прибытии в Сирию с официальным визитом премьера Ирака ас-Судани