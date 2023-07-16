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Премьер Ирака прибыл в Сирию с официальным визитом - РИА Новости, 16.07.2023
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14:06 16.07.2023 (обновлено: 14:08 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/siriya-1884459641.html
Премьер Ирака прибыл в Сирию с официальным визитом
Премьер Ирака прибыл в Сирию с официальным визитом - РИА Новости, 16.07.2023
Премьер Ирака прибыл в Сирию с официальным визитом
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани прибыл в воскресенье с официальным визитом в Сирию, его принял сирийский президент Башар Асад, говорится в... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T14:06
2023-07-16T14:08
в мире
сирия
ирак
башар асад
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани прибыл в воскресенье с официальным визитом в Сирию, его принял сирийский президент Башар Асад, говорится в заявлении канцелярии сирийского лидера. В начале июня пресс-служба ас-Судани сообщала, что Асад пригласил иракского премьера посетить Сирию. "На официальной церемонии приема в Президентском дворце президент Башар Асад принял иракского премьер-министра Мухаммеда Шиа ас-Судани, который прибыл в Сирию с официальным визитом во главе делегации", - заявила канцелярия Асада. Согласно заявлению, Асад проводит переговоры с премьером Ирака по двусторонним отношениям и сотрудничестве в различных сферах, а также проблемам, представляющим взаимный интерес.
https://ria.ru/20230615/siriya-1878490594.html
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в мире, сирия, ирак, башар асад
В мире, Сирия, Ирак, Башар Асад
Премьер Ирака прибыл в Сирию с официальным визитом

Канцелярия Асада заявила о прибытии в Сирию с официальным визитом премьера Ирака ас-Судани

© AP Photo / Jerome DelayПремьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани. Архивное фото
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани прибыл в воскресенье с официальным визитом в Сирию, его принял сирийский президент Башар Асад, говорится в заявлении канцелярии сирийского лидера.
В начале июня пресс-служба ас-Судани сообщала, что Асад пригласил иракского премьера посетить Сирию.
«
"На официальной церемонии приема в Президентском дворце президент Башар Асад принял иракского премьер-министра Мухаммеда Шиа ас-Судани, который прибыл в Сирию с официальным визитом во главе делегации", - заявила канцелярия Асада.
Согласно заявлению, Асад проводит переговоры с премьером Ирака по двусторонним отношениям и сотрудничестве в различных сферах, а также проблемам, представляющим взаимный интерес.
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