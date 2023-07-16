https://ria.ru/20230716/shebekino-1884439541.html
При обстреле центра Шебекино погибла женщина
При обстреле центра Шебекино погибла женщина - РИА Новости, 16.07.2023
При обстреле центра Шебекино погибла женщина
Женщина погибла после обстрела украинскими войсками Шебекино из РСЗО "Град", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T10:43
2023-07-16T10:43
2023-07-16T13:35
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 16 июл — РИА Новости. Женщина погибла после обстрела украинскими войсками Шебекино из РСЗО "Град", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ "Градами" обстреляли район центрального рынка в Шебекино. К большому горю, один человек погиб - женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью. Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей", - написал Гладков.Он добавил, что фасад торгового павильона и два автомобиля получили повреждения. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте, по словам губернатора, обход территории продолжается.Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, в этот день украинскими военными по городу было выпущено 850 снарядов, 12 человек пострадали. Люди массово покидали дома, а те, кто не смог найти жилье, были размещены в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
При обстреле центра Шебекино погибла женщина
Губернатор Гладков заявил о гибели женщины при обстреле ВСУ Шебекино из РСЗО "Град"