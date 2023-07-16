https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884443235.html

РЭБ подавила еще один беспилотник над морем в Севастополе

РЭБ подавила еще один беспилотник над морем в Севастополе - РИА Новости, 16.07.2023

РЭБ подавила еще один беспилотник над морем в Севастополе

Подразделения радиоэлектронной борьбы подавили над морем в Севастополе еще один беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T11:16

2023-07-16T11:16

2023-07-16T13:21

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

безопасность

республика крым

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Подразделения радиоэлектронной борьбы подавили над морем в Севастополе еще один беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Буквально 15 минут назад над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБом, сейчас наш флот продолжает его уничтожение на воде", — написал он.По его словам, воздушная обстановка под контролем, все оперативные службы наготове.Рано утром украинские войска предприняли масштабную атаку на Севастополь. По информации Минобороны, два дрона сбили в воздухе над Черным морем, пять — подавили средствами РЭБ, еще два надводных аппарата уничтожили на внешнем рейде. При этом никто не пострадал.ВСУ постоянно пытаются атаковать Крым и Севастополь при помощи беспилотников. В городе бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230715/krym-1884359882.html

севастополь

республика крым

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севастополь, михаил развожаев, безопасность, республика крым