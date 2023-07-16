https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884426650.html
В Севастополе после атаки БПЛА временно приостановили движение паромов
В Севастополе после атаки БПЛА временно приостановили движение паромов - РИА Новости, 16.07.2023
В Севастополе после атаки БПЛА временно приостановили движение паромов
Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте временно прекращено, сообщил департамент транспорта Севастополя. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T06:42
2023-07-16T06:42
2023-07-16T06:44
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте временно прекращено, сообщил департамент транспорта Севастополя. Российские военные ночью отразили атаку беспилотников на Севастополь: два из них уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. "Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении департамента транспорта города. На конечных остановочных пунктах - пл. Захарова и пл. Нахимова - будет организована работа автобусов, уточнили в ведомстве.
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михаил развожаев, севастополь
Михаил Развожаев, Севастополь
В Севастополе после атаки БПЛА временно приостановили движение паромов
В Севастополе, который атаковали БПЛА, временно приостановили движение катеров и паромов