https://ria.ru/20230716/sevastopol-1884426650.html

В Севастополе после атаки БПЛА временно приостановили движение паромов

В Севастополе после атаки БПЛА временно приостановили движение паромов - РИА Новости, 16.07.2023

В Севастополе после атаки БПЛА временно приостановили движение паромов

Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте временно прекращено, сообщил департамент транспорта Севастополя. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T06:42

2023-07-16T06:42

2023-07-16T06:44

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте временно прекращено, сообщил департамент транспорта Севастополя. Российские военные ночью отразили атаку беспилотников на Севастополь: два из них уничтожены на внешнем рейде, один сбит над морем, пять подавлены силами радиоэлектронной борьбы, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев. "Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении департамента транспорта города. На конечных остановочных пунктах - пл. Захарова и пл. Нахимова - будет организована работа автобусов, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230715/tokmak-1884394558.html

севастополь

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михаил развожаев, севастополь