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Прокуратура нашла мать годовалого ребенка, брошенного на улице в Москве
Прокуратура нашла мать годовалого ребенка, брошенного на улице в Москве - РИА Новости, 16.07.2023
Прокуратура нашла мать годовалого ребенка, брошенного на улице в Москве
В Москве нашли мать годовалого ребенка, которого прохожие обнаружили на улице на северо-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T19:39
2023-07-16T19:39
2023-07-16T23:53
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Москве нашли мать годовалого ребенка, которого прохожие обнаружили на улице на северо-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры."Установлена личность матери ребенка — женщина 1999 года рождения", — говорится в заявлении.По ее собственным словам, они вместе с сыном находились в квартире. Затем она уснула и оставила мальчика без присмотра, после чего он выпал из окна, уточнили в ведомстве.Ранее в воскресенье столичная прокуратура сообщила, что прохожие нашли на улице Сельскохозяйственной годовалого ребенка в одном памперсе, его госпитализировали.
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происшествия, москва
Прокуратура нашла мать годовалого ребенка, брошенного на улице в Москве
Прокуратура нашла мать годовалого ребенка, обнаруженного на улице на северо-востоке Москвы
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
В Москве нашли мать годовалого ребенка, которого прохожие обнаружили на улице на северо-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале
прокуратуры.
"Установлена личность матери ребенка — женщина 1999 года рождения", — говорится в заявлении.
По ее собственным словам, они вместе с сыном находились в квартире. Затем она уснула и оставила мальчика без присмотра, после чего он выпал из окна, уточнили в ведомстве.
Ранее в воскресенье столичная прокуратура сообщила, что прохожие нашли на улице Сельскохозяйственной годовалого ребенка в одном памперсе, его госпитализировали.
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