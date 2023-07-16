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Прокуратура нашла мать годовалого ребенка, брошенного на улице в Москве - РИА Новости, 16.07.2023
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19:39 16.07.2023 (обновлено: 23:53 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/rebenok-1884490726.html
Прокуратура нашла мать годовалого ребенка, брошенного на улице в Москве
Прокуратура нашла мать годовалого ребенка, брошенного на улице в Москве - РИА Новости, 16.07.2023
Прокуратура нашла мать годовалого ребенка, брошенного на улице в Москве
В Москве нашли мать годовалого ребенка, которого прохожие обнаружили на улице на северо-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T19:39
2023-07-16T23:53
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Москве нашли мать годовалого ребенка, которого прохожие обнаружили на улице на северо-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры."Установлена личность матери ребенка — женщина 1999 года рождения", — говорится в заявлении.По ее собственным словам, они вместе с сыном находились в квартире. Затем она уснула и оставила мальчика без присмотра, после чего он выпал из окна, уточнили в ведомстве.Ранее в воскресенье столичная прокуратура сообщила, что прохожие нашли на улице Сельскохозяйственной годовалого ребенка в одном памперсе, его госпитализировали.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Прокуратура нашла мать годовалого ребенка, брошенного на улице в Москве

Прокуратура нашла мать годовалого ребенка, обнаруженного на улице на северо-востоке Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Москве нашли мать годовалого ребенка, которого прохожие обнаружили на улице на северо-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
"Установлена личность матери ребенка — женщина 1999 года рождения", — говорится в заявлении.
По ее собственным словам, они вместе с сыном находились в квартире. Затем она уснула и оставила мальчика без присмотра, после чего он выпал из окна, уточнили в ведомстве.
Ранее в воскресенье столичная прокуратура сообщила, что прохожие нашли на улице Сельскохозяйственной годовалого ребенка в одном памперсе, его госпитализировали.
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