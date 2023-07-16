https://ria.ru/20230716/rebenok-1884490726.html

Прокуратура нашла мать годовалого ребенка, брошенного на улице в Москве

Прокуратура нашла мать годовалого ребенка, брошенного на улице в Москве - РИА Новости, 16.07.2023

Прокуратура нашла мать годовалого ребенка, брошенного на улице в Москве

В Москве нашли мать годовалого ребенка, которого прохожие обнаружили на улице на северо-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T19:39

2023-07-16T19:39

2023-07-16T23:53

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Москве нашли мать годовалого ребенка, которого прохожие обнаружили на улице на северо-востоке столицы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры."Установлена личность матери ребенка — женщина 1999 года рождения", — говорится в заявлении.По ее собственным словам, они вместе с сыном находились в квартире. Затем она уснула и оставила мальчика без присмотра, после чего он выпал из окна, уточнили в ведомстве.Ранее в воскресенье столичная прокуратура сообщила, что прохожие нашли на улице Сельскохозяйственной годовалого ребенка в одном памперсе, его госпитализировали.

https://ria.ru/20230630/arest-1881549590.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва