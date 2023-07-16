https://ria.ru/20230716/razgovor-1884470709.html

Белый дом пока не готов объявить о дате разговора Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом пока не готов объявить о дате разговора Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.07.2023

Белый дом пока не готов объявить о дате разговора Байдена и Си Цзиньпина

Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина до сих пор не запланирован, но ожидается в будущем, заявил советник главы Белого дома по... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T16:20

2023-07-16T16:20

2023-07-16T16:35

си цзиньпин

джо байден

джейк салливан

сша

китай

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина до сих пор не запланирован, но ожидается в будущем, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS."На сегодня нам нечего объявить, но я ожидаю, что в определенный момент президент Байден и председатель Си будут иметь возможность снова поговорить", - заявил он.Салливан добавил, что отношения Вашингтона и Пекина "большие, комплексные и сложные", поэтому управлять ими нужно "осторожно".

https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html

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Ольга Фомченкова

си цзиньпин, джо байден, джейк салливан, сша, китай, в мире