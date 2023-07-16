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Белый дом пока не готов объявить о дате разговора Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.07.2023
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16:20 16.07.2023 (обновлено: 16:35 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/razgovor-1884470709.html
Белый дом пока не готов объявить о дате разговора Байдена и Си Цзиньпина
Белый дом пока не готов объявить о дате разговора Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.07.2023
Белый дом пока не готов объявить о дате разговора Байдена и Си Цзиньпина
Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина до сих пор не запланирован, но ожидается в будущем, заявил советник главы Белого дома по... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T16:20
2023-07-16T16:35
си цзиньпин
джо байден
джейк салливан
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина до сих пор не запланирован, но ожидается в будущем, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS."На сегодня нам нечего объявить, но я ожидаю, что в определенный момент президент Байден и председатель Си будут иметь возможность снова поговорить", - заявил он.Салливан добавил, что отношения Вашингтона и Пекина "большие, комплексные и сложные", поэтому управлять ими нужно "осторожно".
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Си Цзиньпин, Джо Байден, Джейк Салливан, США, Китай, В мире
Белый дом пока не готов объявить о дате разговора Байдена и Си Цзиньпина

Советник Салливан: Белый дом не готов объявить о дате разговора Байдена и Си Цзиньпина

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина до сих пор не запланирован, но ожидается в будущем, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.
«
"На сегодня нам нечего объявить, но я ожидаю, что в определенный момент президент Байден и председатель Си будут иметь возможность снова поговорить", - заявил он.
Салливан добавил, что отношения Вашингтона и Пекина "большие, комплексные и сложные", поэтому управлять ими нужно "осторожно".
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