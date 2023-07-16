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В России за сутки потушили 65 природных пожаров
В России за сутки потушили 65 природных пожаров - РИА Новости, 16.07.2023
В России за сутки потушили 65 природных пожаров
В России за сутки потушили 65 природных пожаров на площади 3660 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T08:59
2023-07-16T08:59
2023-07-16T08:59
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 65 природных пожаров на площади 3660 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15.07.2023 года в 24 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 65 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3660 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 16 июля в России действовало 175 лесных пожаров на площади 355 125 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 52 пожара на 251 545 гектарах.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 65 природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили 65 природных пожаров в России