https://ria.ru/20230716/pozhary-1884432228.html

В России за сутки потушили 65 природных пожаров

В России за сутки потушили 65 природных пожаров - РИА Новости, 16.07.2023

В России за сутки потушили 65 природных пожаров

В России за сутки потушили 65 природных пожаров на площади 3660 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T08:59

2023-07-16T08:59

2023-07-16T08:59

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 65 природных пожаров на площади 3660 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15.07.2023 года в 24 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 65 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 3660 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 16 июля в России действовало 175 лесных пожаров на площади 355 125 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 52 пожара на 251 545 гектарах.

https://ria.ru/20230713/pozhar-1883893373.html

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происшествия, россия, природные пожары в россии