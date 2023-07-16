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Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Архангельске

Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Архангельске - РИА Новости, 16.07.2023

Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Архангельске

Пожарные ликвидировали открытое горение в Архангельске, где вспыхнули деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T23:46

2023-07-16T23:46

2023-07-16T23:52

происшествия

архангельск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в Архангельске, где вспыхнули деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее пресс-служба ведомства информировала, что деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом загорелись на площади в 1 тысячу квадратных метров на улице Адмирала Кузнецова, 15 в Архангельске. Позднее площадь возгорания увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Пожар был локализован."Пожарные ликвидировали открытое горение в Архангельске. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

архангельск

россия

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2023

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происшествия, архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)