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Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Архангельске
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Архангельске - РИА Новости, 16.07.2023
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Архангельске
Пожарные ликвидировали открытое горение в Архангельске, где вспыхнули деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T23:46
2023-07-16T23:46
2023-07-16T23:52
происшествия
архангельск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в Архангельске, где вспыхнули деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.Ранее пресс-служба ведомства информировала, что деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом загорелись на площади в 1 тысячу квадратных метров на улице Адмирала Кузнецова, 15 в Архангельске. Позднее площадь возгорания увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Пожар был локализован."Пожарные ликвидировали открытое горение в Архангельске. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Архангельске
МЧС: в Архангельске ликвидировали открытое горения на складах и в многоквартирном доме