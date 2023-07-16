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В Архангельске локализовали крупный пожар на складах
В Архангельске локализовали крупный пожар на складах - РИА Новости, 16.07.2023
В Архангельске локализовали крупный пожар на складах
Крупный пожар в Архангельске, где горят сараи и нежилой дом на площади 1,5 тысячи квадратных метров, локализовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T22:38
2023-07-16T22:38
2023-07-16T22:38
происшествия
архангельск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Крупный пожар в Архангельске, где горят сараи и нежилой дом на площади 1,5 тысячи квадратных метров, локализовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее пресс-служба ведомства информировала, что деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом загорелись на площади в 1 тысячу квадратных метров в Архангельске на улице Адмирала Кузнецова, 15. Позднее площадь возгорания увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. "В 22.07 (мск - ред.) пожар локализован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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происшествия, архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельске локализовали крупный пожар на складах
МЧС: в Архангельске локализовали крупный пожар на складах на площади 1500 "квадратов"