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В Архангельске локализовали крупный пожар на складах

В Архангельске локализовали крупный пожар на складах - РИА Новости, 16.07.2023

В Архангельске локализовали крупный пожар на складах

Крупный пожар в Архангельске, где горят сараи и нежилой дом на площади 1,5 тысячи квадратных метров, локализовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T22:38

2023-07-16T22:38

2023-07-16T22:38

происшествия

архангельск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Крупный пожар в Архангельске, где горят сараи и нежилой дом на площади 1,5 тысячи квадратных метров, локализовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее пресс-служба ведомства информировала, что деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом загорелись на площади в 1 тысячу квадратных метров в Архангельске на улице Адмирала Кузнецова, 15. Позднее площадь возгорания увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. "В 22.07 (мск - ред.) пожар локализован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

архангельск

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)