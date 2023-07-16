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Площадь пожара в Архангельске увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Архангельске увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 16.07.2023
Площадь пожара в Архангельске увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов"
Площадь крупного пожара в Архангельске, где горят деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом, увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T21:20
2023-07-16T21:20
2023-07-16T21:38
происшествия
архангельск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Площадь крупного пожара в Архангельске, где горят деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом, увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом загорелись на площади в 1 тысячу квадратных метров в Архангельске на улице Адмирала Кузнецова,15. "Площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров. В ликвидации задействовано более 50 человек и 15 единиц техники", - говорится в сообщении.
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происшествия, архангельск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Архангельске увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов"
МЧС: площадь пожара на складах в Архангельске увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов"