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В Архангельске загорелись сараи и нежилой многоквартирный дом

В Архангельске загорелись сараи и нежилой многоквартирный дом - РИА Новости, 16.07.2023

В Архангельске загорелись сараи и нежилой многоквартирный дом

Деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом горят на площади в 1 тысячу квадратных метров в Архангельске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T21:06

2023-07-16T21:06

2023-07-16T21:06

происшествия

россия

архангельск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом горят на площади в 1 тысячу квадратных метров в Архангельске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что горят деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом на общей площади 1000 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар произошел в Архангельске на улице Адмирала Кузнецова,15. На месте наращивают силы и средства МЧС.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

россия

архангельск

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происшествия, россия, архангельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)