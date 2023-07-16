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В Архангельске загорелись сараи и нежилой многоквартирный дом
В Архангельске загорелись сараи и нежилой многоквартирный дом - РИА Новости, 16.07.2023
В Архангельске загорелись сараи и нежилой многоквартирный дом
Деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом горят на площади в 1 тысячу квадратных метров в Архангельске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T21:06
2023-07-16T21:06
2023-07-16T21:06
происшествия
россия
архангельск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом горят на площади в 1 тысячу квадратных метров в Архангельске, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что горят деревянные сараи и нежилой многоквартирный дом на общей площади 1000 квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар произошел в Архангельске на улице Адмирала Кузнецова,15. На месте наращивают силы и средства МЧС.
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происшествия, россия, архангельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Архангельск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Архангельске загорелись сараи и нежилой многоквартирный дом
В Архангельске сараи и многоквартирный дом загорелись на площади тысячи "квадратов"