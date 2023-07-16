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В строящемся здании госпиталя в Брянске загорелся строительный мусор
В строящемся здании госпиталя в Брянске загорелся строительный мусор - РИА Новости, 16.07.2023
В строящемся здании госпиталя в Брянске загорелся строительный мусор
Строительный мусор горел в строящемся здании госпиталя для ветеранов в Брянске, возгорание ликвидировано до приезда пожарных, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T20:33
2023-07-16T20:33
2023-07-16T20:33
происшествия
брянск
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РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Строительный мусор горел в строящемся здании госпиталя для ветеранов в Брянске, возгорание ликвидировано до приезда пожарных, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. О пожаре в строящемся здании военного госпиталя в Брянске сообщили в воскресенье местные СМИ со ссылкой на соцсети. "Горел строительный мусор в строящемся здании госпиталя, ликвидирован до прибытия пожарных", - сообщили в пресс-службе правительства региона на вопрос РИА Новости относительно пожара.
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происшествия, брянск
В строящемся здании госпиталя в Брянске загорелся строительный мусор
В строящемся здании госпиталя в Брянске загорелся строительный мусор, пожар потушили
РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Строительный мусор горел в строящемся здании госпиталя для ветеранов в Брянске, возгорание ликвидировано до приезда пожарных, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
О пожаре в строящемся здании военного госпиталя в Брянске сообщили в воскресенье местные СМИ со ссылкой на соцсети.
"Горел строительный мусор в строящемся здании госпиталя, ликвидирован до прибытия пожарных", - сообщили в пресс-службе правительства региона на вопрос РИА Новости относительно пожара.
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