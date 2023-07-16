https://ria.ru/20230716/pozhar-1884494370.html

В строящемся здании госпиталя в Брянске загорелся строительный мусор

В строящемся здании госпиталя в Брянске загорелся строительный мусор - РИА Новости, 16.07.2023

В строящемся здании госпиталя в Брянске загорелся строительный мусор

Строительный мусор горел в строящемся здании госпиталя для ветеранов в Брянске, возгорание ликвидировано до приезда пожарных, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T20:33

2023-07-16T20:33

2023-07-16T20:33

происшествия

брянск

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РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Строительный мусор горел в строящемся здании госпиталя для ветеранов в Брянске, возгорание ликвидировано до приезда пожарных, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. О пожаре в строящемся здании военного госпиталя в Брянске сообщили в воскресенье местные СМИ со ссылкой на соцсети. "Горел строительный мусор в строящемся здании госпиталя, ликвидирован до прибытия пожарных", - сообщили в пресс-службе правительства региона на вопрос РИА Новости относительно пожара.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

брянск

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянск