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При обстреле Киевского района Донецка вспыхнул пожар
При обстреле Киевского района Донецка вспыхнул пожар - РИА Новости, 16.07.2023
При обстреле Киевского района Донецка вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул около ТЦ "Галактика" в Киевском районе Донецка в результате обстрела города украинскими военными при помощи зажигательных боеприпасов, сообщает... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T20:25
2023-07-16T20:25
2023-07-16T20:25
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Пожар вспыхнул около ТЦ "Галактика" в Киевском районе Донецка в результате обстрела города украинскими военными при помощи зажигательных боеприпасов, сообщает корреспондент РИА Новости. Прилеты пришлись в район железнодорожного вокзала. Жертв в результате обстрела удалось избежать. На месте были найдены остатки зажигательных боезарядов. Из-за их попадания вспыхнула трава. На месте работают пожарные и представители экстренных служб.
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донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия
При обстреле Киевского района Донецка вспыхнул пожар
При обстреле Киевского района Донецка вспыхнул пожар около ТЦ "Галактика"
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Пожар вспыхнул около ТЦ "Галактика" в Киевском районе Донецка в результате обстрела города украинскими военными при помощи зажигательных боеприпасов, сообщает корреспондент РИА Новости.
Прилеты пришлись в район железнодорожного вокзала. Жертв в результате обстрела удалось избежать.
На месте были найдены остатки зажигательных боезарядов. Из-за их попадания вспыхнула трава.
На месте работают пожарные и представители экстренных служб.