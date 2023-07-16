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При обстреле Киевского района Донецка вспыхнул пожар

При обстреле Киевского района Донецка вспыхнул пожар - РИА Новости, 16.07.2023

При обстреле Киевского района Донецка вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул около ТЦ "Галактика" в Киевском районе Донецка в результате обстрела города украинскими военными при помощи зажигательных боеприпасов, сообщает... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T20:25

2023-07-16T20:25

2023-07-16T20:25

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Пожар вспыхнул около ТЦ "Галактика" в Киевском районе Донецка в результате обстрела города украинскими военными при помощи зажигательных боеприпасов, сообщает корреспондент РИА Новости. Прилеты пришлись в район железнодорожного вокзала. Жертв в результате обстрела удалось избежать. На месте были найдены остатки зажигательных боезарядов. Из-за их попадания вспыхнула трава. На месте работают пожарные и представители экстренных служб.

донецк

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, происшествия