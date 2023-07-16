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В Краснодаре загорелось складское помещение
В Краснодаре загорелось складское помещение - РИА Новости, 16.07.2023
В Краснодаре загорелось складское помещение
Складское помещение загорелось в Краснодаре на площади 600 квадратных метров, открытое горение здания ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T20:04
2023-07-16T20:04
2023-07-16T20:13
происшествия
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Складское помещение загорелось в Краснодаре на площади 600 квадратных метров, открытое горение здания ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пожар на территории складского помещения произошел в краевой столице на улице Пригородная. "В 18.41 локализация пожара на площади 600 квадратных метров. В 19.36 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Отмечается, что к ликвидации возгорания от РСЧС привлекается 48 человек и 15 единиц техники.
краснодар
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происшествия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар
Происшествия, Коммерческая недвижимость, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодар
В Краснодаре загорелось складское помещение
Склад в Краснодаре загорелся на площади 600 "квадратов"