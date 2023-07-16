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В Краснодаре загорелось складское помещение - РИА Новости, 16.07.2023
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20:04 16.07.2023 (обновлено: 20:13 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/pozhar-1884492473.html
В Краснодаре загорелось складское помещение
В Краснодаре загорелось складское помещение - РИА Новости, 16.07.2023
В Краснодаре загорелось складское помещение
Складское помещение загорелось в Краснодаре на площади 600 квадратных метров, открытое горение здания ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T20:04
2023-07-16T20:13
происшествия
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Складское помещение загорелось в Краснодаре на площади 600 квадратных метров, открытое горение здания ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пожар на территории складского помещения произошел в краевой столице на улице Пригородная. "В 18.41 локализация пожара на площади 600 квадратных метров. В 19.36 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Отмечается, что к ликвидации возгорания от РСЧС привлекается 48 человек и 15 единиц техники.
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происшествия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар
Происшествия, Коммерческая недвижимость, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодар
В Краснодаре загорелось складское помещение

Склад в Краснодаре загорелся на площади 600 "квадратов"

© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюТушение пожара на территории складского помещения в Краснодаре
Тушение пожара на территории складского помещения в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Тушение пожара на территории складского помещения в Краснодаре
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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Складское помещение загорелось в Краснодаре на площади 600 квадратных метров, открытое горение здания ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар на территории складского помещения произошел в краевой столице на улице Пригородная.
"В 18.41 локализация пожара на площади 600 квадратных метров. В 19.36 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к ликвидации возгорания от РСЧС привлекается 48 человек и 15 единиц техники.
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодар
 
 
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