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В Краснодаре загорелось складское помещение

В Краснодаре загорелось складское помещение - РИА Новости, 16.07.2023

В Краснодаре загорелось складское помещение

Складское помещение загорелось в Краснодаре на площади 600 квадратных метров, открытое горение здания ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T20:04

2023-07-16T20:04

2023-07-16T20:13

происшествия

коммерческая недвижимость

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодар

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КРАСНОДАР, 16 июл - РИА Новости. Складское помещение загорелось в Краснодаре на площади 600 квадратных метров, открытое горение здания ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пожар на территории складского помещения произошел в краевой столице на улице Пригородная. "В 18.41 локализация пожара на площади 600 квадратных метров. В 19.36 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Отмечается, что к ликвидации возгорания от РСЧС привлекается 48 человек и 15 единиц техники.

краснодар

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар