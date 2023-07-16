https://ria.ru/20230716/pozhar-1884456563.html
В Астраханской области загорелся мусор на свалке
В Астраханской области загорелся мусор на свалке - РИА Новости, 16.07.2023
В Астраханской области загорелся мусор на свалке
Мусор загорелся в Наримановском районе Астраханской области на трех тысячах квадратных метров, есть угроза распространения огня, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:32
2023-07-16T13:32
2023-07-16T13:32
происшествия
астраханская область
наримановский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Мусор загорелся в Наримановском районе Астраханской области на трех тысячах квадратных метров, есть угроза распространения огня, сообщает ГУМЧС России по области в Telegram-канале. "В 12.39 (11.39 мск) в оперативную дежурную смену Главного управления поступило сообщение о возгорании свалки ТБО и мусора на площади три тысячи квадратных метров, есть угроза распространения на рядом стоящие здания в Наримановском районе, поселок Трусово, улица Железнодорожная, 1", - говорится в сообщении. Спасатели предупредили, что в связи с пожаром и с учетом западного, северо-западного направления ветра возможно распространение запаха гари на территориях города Астрахань и в Наримановском, Камызякском, Володарском и Приволжском муниципальных районах.
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астраханская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астраханская область, наримановский район
Происшествия, Астраханская область, Наримановский район
В Астраханской области загорелся мусор на свалке
МЧС сообщило о возгорании мусора на свалке в Наримановском районе Астраханской области