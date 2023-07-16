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В Омске ликвидировали пожар на крыше пятиэтажного дома
В Омске ликвидировали пожар на крыше пятиэтажного дома - РИА Новости, 16.07.2023
В Омске ликвидировали пожар на крыше пятиэтажного дома
Спасатели ликвидировали пожар на крыше пятиэтажного дома в Омске, сообщается на сайте ГУМЧС по Омской области. РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T01:15
2023-07-16T01:15
2023-07-16T01:15
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омская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на крыше пятиэтажного дома в Омске, сообщается на сайте ГУМЧС по Омской области. Пожар произошел около полуночи по местному времени. Загорелась крыша пятиэтажки по адресу Бульвар Победы, 3. Языки пламени вырывались из-под кровли и чердака здания. Перед этим в городе шел дождь. Площадь пожара составляла 1125 "квадратов", спасатели эвакуировали 60 человек, еще трое были спасены. Пожар был локализован на площади 1125 квадратных метров. Позже было ликвидировано открытое горение. "Пожар ликвидирован в 03.41 (00.41 мск - ред.)", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что к тушению пожара от МЧС России привлекались 73 человека и 20 единиц техники. Также работало 11 звеньев газодымозащитной службы.
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омск, омская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Омск, Омская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Омске ликвидировали пожар на крыше пятиэтажного дома
ГУМЧС: пожар на крыше пятиэтажного дома в Омске полностью ликвидировали