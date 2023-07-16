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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные в течение суток на Херсонском направлении уничтожили до 50 украинских военных, три артиллерийские системы М777 производства США, сообщило в... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:07
2023-07-16T13:07
2023-07-16T13:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские военные в течение суток на Херсонском направлении уничтожили до 50 украинских военных, три артиллерийские системы М777 производства США, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны", - отмечает МО РФ.
херсонская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 50 военных на Херсонском направлении