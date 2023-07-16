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Киев потерял более 50 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 16.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 16.07.2023 (обновлено: 13:20 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/poteri-1884454384.html
Киев потерял более 50 военных на Купянском направлении
Киев потерял более 50 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 16.07.2023
Киев потерял более 50 военных на Купянском направлении
Российские военнослужащие поразили подразделения украинских военных и пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении, уничтожены более 50 украинских... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T13:04
2023-07-16T13:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили подразделения украинских военных и пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении, уничтожены более 50 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка, Ольшана и Кисловка Харьковской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что в районах Новоселовского в ЛНР и Берестового в Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп."За сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица "Д-20", - добавили в МО РФ.
луганская народная республика
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вооруженные силы украины, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял более 50 военных на Купянском направлении

Минобороны: Киев потерял за сутки более 50 военных на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили подразделения украинских военных и пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении, уничтожены более 50 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
«
"На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка, Ольшана и Кисловка Харьковской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в районах Новоселовского в ЛНР и Берестового в Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.
«
"За сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица "Д-20", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 июля, 15:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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