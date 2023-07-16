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Киев потерял более 50 военных на Купянском направлении

Киев потерял более 50 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 16.07.2023

Киев потерял более 50 военных на Купянском направлении

Российские военнослужащие поразили подразделения украинских военных и пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении, уничтожены более 50 украинских... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T13:04

2023-07-16T13:04

2023-07-16T13:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

луганская народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили подразделения украинских военных и пресекли действия четырех ДРГ на Купянском направлении, уничтожены более 50 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка, Ольшана и Кисловка Харьковской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что в районах Новоселовского в ЛНР и Берестового в Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп."За сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица "Д-20", - добавили в МО РФ.

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)