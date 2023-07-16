https://ria.ru/20230716/polsha-1884493763.html
"Дойти до Польши". В США сделали неожиданное заявление о России
"Дойти до Польши". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 16.07.2023
"Дойти до Польши". В США сделали неожиданное заявление о России
Вопреки ожиданиям Запада Россия не пойдет на эскалацию украинского конфликта, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T20:24
2023-07-16T20:24
2023-07-16T20:35
специальная военная операция на украине
в мире
москва
россия
польша
скотт риттер
владимир путин
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Вопреки ожиданиям Запада Россия не пойдет на эскалацию украинского конфликта, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Россия не хочет, чтобы конфликт вышел из-под контроля, нужно понимать, что Владимир Путин — стратег", — отметил он.Комментируя голословные заявления западных экспертов, утверждающих, что Россия может дойти до Польши или даже напасть на нее, Риттер отметил, что у Москвы нет подобных намерений. При этом он добавил, что поведение западных стран дало бы России законные основания для подобной ответной реакции, если бы Кремль того хотел.Военный подчеркнул, что Москва прикладывает максимум усилий, чтобы разрешить конфликт, однако Запад продолжает подливать масла в огонь.
https://ria.ru/20230716/miny-1884472861.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Россия, Польша, Скотт Риттер, Владимир Путин
"Дойти до Польши". В США сделали неожиданное заявление о России
Экс-разведчик ВС США Риттер: вопреки ожиданиям Запада Россия не хочет войны с Польшей