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Путин шуткой про веревку для виселицы показал зависимость Европы от США - РИА Новости, 16.07.2023
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14:32 16.07.2023 (обновлено: 23:34 16.07.2023)
https://ria.ru/20230716/politika-1884461896.html
Путин шуткой про веревку для виселицы показал зависимость Европы от США
Путин шуткой про веревку для виселицы показал зависимость Европы от США - РИА Новости, 16.07.2023
Путин шуткой про веревку для виселицы показал зависимость Европы от США
Президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" иронически отозвался о европейских... РИА Новости, 16.07.2023
2023-07-16T14:32
2023-07-16T23:34
россия
владимир путин
павел зарубин
европа
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" иронически отозвался о европейских политиках, полностью зависящих от указаний США.По его словам, лидеры европейских стран готовы сделать все, что им скажут из-за океана."Если им завтра скажут: "Мы решили всех вас повесить", то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: можно ли это сделать на веревках национального производства", — сказал президент.Но и в такой ситуации, полагает он, европейцы потерпели бы фиаско, потому что американцы вряд ли откажутся от столь крупного заказа для своей текстильной промышленности.Путин неоднократно обращал внимание на несамостоятельность европейских стран, отмечая, что их политические элиты часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран.
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россия, владимир путин, павел зарубин, европа, в мире
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Европа, В мире
Путин шуткой про веревку для виселицы показал зависимость Европы от США

Путин с иронией прокомментировал полную зависимость европейских политиков от США

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" иронически отозвался о европейских политиках, полностью зависящих от указаний США.
По его словам, лидеры европейских стран готовы сделать все, что им скажут из-за океана.
"Если им завтра скажут: "Мы решили всех вас повесить", то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: можно ли это сделать на веревках национального производства", — сказал президент.
Но и в такой ситуации, полагает он, европейцы потерпели бы фиаско, потому что американцы вряд ли откажутся от столь крупного заказа для своей текстильной промышленности.
Путин неоднократно обращал внимание на несамостоятельность европейских стран, отмечая, что их политические элиты часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран.
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