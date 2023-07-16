https://ria.ru/20230716/politika-1884461896.html

Путин шуткой про веревку для виселицы показал зависимость Европы от США

Путин шуткой про веревку для виселицы показал зависимость Европы от США - РИА Новости, 16.07.2023

Путин шуткой про веревку для виселицы показал зависимость Европы от США

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" иронически отозвался о европейских... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T14:32

2023-07-16T14:32

2023-07-16T23:34

россия

владимир путин

павел зарубин

европа

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" иронически отозвался о европейских политиках, полностью зависящих от указаний США.По его словам, лидеры европейских стран готовы сделать все, что им скажут из-за океана."Если им завтра скажут: "Мы решили всех вас повесить", то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: можно ли это сделать на веревках национального производства", — сказал президент.Но и в такой ситуации, полагает он, европейцы потерпели бы фиаско, потому что американцы вряд ли откажутся от столь крупного заказа для своей текстильной промышленности.Путин неоднократно обращал внимание на несамостоятельность европейских стран, отмечая, что их политические элиты часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран.

https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884407849.html

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россия, владимир путин, павел зарубин, европа, в мире