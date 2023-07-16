https://ria.ru/20230716/pogoda-1884435135.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 16.07.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Температура до плюс 24 градусов, гроза и кратковременные дожди ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T09:41

2023-07-16T09:41

2023-07-16T09:41

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Температура до плюс 24 градусов, гроза и кратковременные дожди ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в воскресенье ситуация в столичном регионе будет обусловлена тыловой частью циклона, куда будут поступать разрозненные массивы кучево-дождевых облаков при температурном фоне на два градуса ниже нормы. "В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 22-24 градусов, по области плюс 20-25 градусов", - сказал Тишковец. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230707/volny-1882767554.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода