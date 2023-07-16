В Туапсинском районе число подтопленных придомовых территорий выросло втрое
Почти 230 дворов и более 80 домов подтопило из-за дождей в Туапсинском районе Кубани
© Фото : Администрация муниципального образования Туапсинский район/TelegramЛиквидация последствий подтопления в Туапсинском районе
Ликвидация последствий подтопления в Туапсинском районе
КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Количество подтопленных придомовых территорий в Туапсинском районе Кубани увеличилось втрое – до 228 дворов, также подтопило более 80 домов, в некоторых нарушено энергоснабжение, сообщили в пресс-службе администрации района в Telegram-канале.
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"Вчера из-за залповых ливней произошли подтопления придомовых территорий и домов в поселке Новомихайловский… Вода зашла на 228 придомовые территории и в 84 дома. Социальные объекты не пострадали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в поселке без электроснабжения остаются 16 домов, в том числе семь многоквартирных. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, который находится в Туапсинском районе, в ликвидации последствий непогоды задействованы более 1600 человек и 163 единицы техники.
"Из-за сильных дождей вчера было приостановлено восстановление коммунальной инфраструктуры. Сейчас задача номер один - вернуть в дома водоснабжение и электричество. Дал поручение, как только позволит погода, максимально ускорить эту работу", - написал Кондратьев в телеграм-канале.
В субботу из-за большого количества осадков поднялся уровень рек Нечепсуха и Псебе. Власти Туапсинского района провели оповещение населения. В краевом главке МЧС сообщалось о подтоплении 72 придомовых территорий. Спасатели из-за залпового ливня эвакуировали 160 человек из поселка Новомихайловский, в том числе 57 детей.