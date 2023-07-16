https://ria.ru/20230716/podtoplenie-1884443108.html

В Туапсинском районе число подтопленных придомовых территорий выросло втрое

В Туапсинском районе число подтопленных придомовых территорий выросло втрое - РИА Новости, 16.07.2023

В Туапсинском районе число подтопленных придомовых территорий выросло втрое

Количество подтопленных придомовых территорий в Туапсинском районе Кубани увеличилось втрое – до 228 дворов, также подтопило более 80 домов, в некоторых... РИА Новости, 16.07.2023

2023-07-16T11:16

2023-07-16T11:16

2023-07-16T12:19

происшествия

туапсинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Количество подтопленных придомовых территорий в Туапсинском районе Кубани увеличилось втрое – до 228 дворов, также подтопило более 80 домов, в некоторых нарушено энергоснабжение, сообщили в пресс-службе администрации района в Telegram-канале. "Вчера из-за залповых ливней произошли подтопления придомовых территорий и домов в поселке Новомихайловский… Вода зашла на 228 придомовые территории и в 84 дома. Социальные объекты не пострадали", - говорится в сообщении. Уточняется, что в поселке без электроснабжения остаются 16 домов, в том числе семь многоквартирных. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, который находится в Туапсинском районе, в ликвидации последствий непогоды задействованы более 1600 человек и 163 единицы техники."Из-за сильных дождей вчера было приостановлено восстановление коммунальной инфраструктуры. Сейчас задача номер один - вернуть в дома водоснабжение и электричество. Дал поручение, как только позволит погода, максимально ускорить эту работу", - написал Кондратьев в телеграм-канале.В субботу из-за большого количества осадков поднялся уровень рек Нечепсуха и Псебе. Власти Туапсинского района провели оповещение населения. В краевом главке МЧС сообщалось о подтоплении 72 придомовых территорий. Спасатели из-за залпового ливня эвакуировали 160 человек из поселка Новомихайловский, в том числе 57 детей.

https://ria.ru/20230714/kuban-1884266426.html

туапсинский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, туапсинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край